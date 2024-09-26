Свердловчане стали чаще попадаться пьяными на дорогах

В Свердловской области за неделю с 16 по 22 сентября сотрудники Госавтоинспекции поймали 212 водителей с признаками алкогольного опьянения, 38 из которых попались повторно. За неделю с 9 по 15 сентября таких было всего 158, 22 из которых попались вновь. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ региона.
«Итоги работы Госавтоинспекции Свердловской области за прошедшую неделю с 16 по 22 сентября… С признаками опьянения исключены из процесса движения — 212 водителей, из них 38 повторно, еще 51 отказался от медицинского освидетельствования», — говорится в telegram-канале ведомства.
Помимо этого, региональная ГАИ за неделю пресекла 10 199 нарушений ПДД, включая 862 нарушения пешеходами и 9 337 водителями. Из них 275 водителей были отстранены за езду без прав, а также зарегистрировано 111 случаев выезда на встречную полосу и 160 случаев непредоставления преимущества пешеходам.
Также выявлено 956 нарушений по тонировке и 2 795 случаев нарушения правил использования ремней безопасности. По материалам автоматической фиксации нарушений составлено 200 634 постановления о наложении штрафа. Кроме того, выдано 1 007 водительских удостоверений и проведено 1 755 экзаменов на право управления транспортными средствами.
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