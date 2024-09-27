Президент «Южуралзолота» Струков: опасности для жизни на наших карьерах нет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Константин Струков рассказал о работе по устранению нарушений на карьерах
Константин Струков рассказал о работе по устранению нарушений на карьерах Фото:

Президент холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константин Струков 27 сентября в Челябинске дал оценку условиям работы на остановленных челябинских карьерах. Как Струков заявил URA.RU, опасные для жизни рабочих нарушения отсутствуют.

«Нарушений таких, которые угрожали бы жизни людей, нет. Имеется дорожная карта, мы по ней работаем», — сообщил URA.RU Струков.

Так глава ЮГК прокомментировал претензии Ростехнадзора, в результате которых работа четырех карьеров в регионе была приостановлена на 90 дней. Заявление было сделано в кулуарах заседания Союза промышленников и предпринимателей региона.

С санкциями холдинг столкнулся в августе, однако в сентябре компания выразила оптимизм относительно сроков приостановки. Представители ЮГК заметили, что санкции предусматривают ограничения на срок до трех месяцев, и через несколько недель карьеры, возможно, заработают вновь. Струков в ходе встречи с главой Ростехнадзора нарушения признал, объявив о создании дорожной карты улучшений на объектах. Арбитражный суд области 27 сентября признал законным предписание надзорного ведомства, отказавшись удовлетворять иск ЮГК.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константин Струков 27 сентября в Челябинске дал оценку условиям работы на остановленных челябинских карьерах. Как Струков заявил URA.RU, опасные для жизни рабочих нарушения отсутствуют. «Нарушений таких, которые угрожали бы жизни людей, нет. Имеется дорожная карта, мы по ней работаем», — сообщил URA.RU Струков. Так глава ЮГК прокомментировал претензии Ростехнадзора, в результате которых работа четырех карьеров в регионе была приостановлена на 90 дней. Заявление было сделано в кулуарах заседания Союза промышленников и предпринимателей региона. С санкциями холдинг столкнулся в августе, однако в сентябре компания выразила оптимизм относительно сроков приостановки. Представители ЮГК заметили, что санкции предусматривают ограничения на срок до трех месяцев, и через несколько недель карьеры, возможно, заработают вновь. Струков в ходе встречи с главой Ростехнадзора нарушения признал, объявив о создании дорожной карты улучшений на объектах. Арбитражный суд области 27 сентября признал законным предписание надзорного ведомства, отказавшись удовлетворять иск ЮГК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...