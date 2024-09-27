Президент «Южуралзолота» Струков: опасности для жизни на наших карьерах нет

Президент холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константин Струков 27 сентября в Челябинске дал оценку условиям работы на остановленных челябинских карьерах. Как Струков заявил URA.RU, опасные для жизни рабочих нарушения отсутствуют.
«Нарушений таких, которые угрожали бы жизни людей, нет. Имеется дорожная карта, мы по ней работаем», — сообщил URA.RU Струков.
Так глава ЮГК прокомментировал претензии Ростехнадзора, в результате которых работа четырех карьеров в регионе была приостановлена на 90 дней. Заявление было сделано в кулуарах заседания Союза промышленников и предпринимателей региона.
С санкциями холдинг столкнулся в августе, однако в сентябре компания выразила оптимизм относительно сроков приостановки. Представители ЮГК заметили, что санкции предусматривают ограничения на срок до трех месяцев, и через несколько недель карьеры, возможно, заработают вновь. Струков в ходе встречи с главой Ростехнадзора нарушения признал, объявив о создании дорожной карты улучшений на объектах. Арбитражный суд области 27 сентября признал законным предписание надзорного ведомства, отказавшись удовлетворять иск ЮГК.
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