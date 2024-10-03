Свердловские власти покупают мотоциклы BMW для VIP-кортежей

Шесть мотоциклов BMW, которые покупают свердловские власти, отдадут в Госавтоинспекцию. Транспорт будут использовать для патрулирования, а также для сопровождения VIP-кортежей, рассказал URA.RU «силовой» замгубернатора Азат Салихов.
«Мототехника приобретается министерством общественной безопасности для передачи в МВД Свердловской области и патрулирования сотрудниками ГАИ городов области и сопровождения кортежей представительных делегаций при проведении различных мероприятий, в том числе международных», — рассказал Салихов.
Как ранее сообщало URA.RU, на покупку шести мотоциклов власти выделят 24 млн рублей. Речь идет о моделях BMW R 1250 GS Adventure.
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