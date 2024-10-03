Свердловские власти покупают мотоциклы BMW для VIP-кортежей

© Служба новостей «URA.RU»
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Новую мототехнику будут использовать для сопровождения представительных делегаций
Новую мототехнику будут использовать для сопровождения представительных делегаций Фото:

Шесть мотоциклов BMW, которые покупают свердловские власти, отдадут в Госавтоинспекцию. Транспорт будут использовать для патрулирования, а также для сопровождения VIP-кортежей, рассказал URA.RU «силовой» замгубернатора Азат Салихов.

«Мототехника приобретается министерством общественной безопасности для передачи в МВД Свердловской области и патрулирования сотрудниками ГАИ городов области и сопровождения кортежей представительных делегаций при проведении различных мероприятий, в том числе международных», — рассказал Салихов.

Как ранее сообщало URA.RU, на покупку шести мотоциклов власти выделят 24 млн рублей. Речь идет о моделях BMW R 1250 GS Adventure.

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Шесть мотоциклов BMW, которые покупают свердловские власти, отдадут в Госавтоинспекцию. Транспорт будут использовать для патрулирования, а также для сопровождения VIP-кортежей, рассказал URA.RU «силовой» замгубернатора Азат Салихов. «Мототехника приобретается министерством общественной безопасности для передачи в МВД Свердловской области и патрулирования сотрудниками ГАИ городов области и сопровождения кортежей представительных делегаций при проведении различных мероприятий, в том числе международных», — рассказал Салихов. Как ранее сообщало URA.RU, на покупку шести мотоциклов власти выделят 24 млн рублей. Речь идет о моделях BMW R 1250 GS Adventure.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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