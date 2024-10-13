Мэр Сибая рассказал, зачем превратил праздник в траур

Глава Сибая Озерцов пояснил, что оговорился из-за мыслей о похоронах

13 октября 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Глава Сибая Сергей Озерцов оговорился на празднике по случаю Дня Республики Башкортостан из-за мыслей о похоронах Фото: Сергей Озерцов/https://vk.com/ozerzov Глава Сибая Сергей Озерцов пояснил, как так получилось, что он вместо поздравлений жителям Башкортостана по случаю Дня Республики выразил им соболезнования. По словам мэра, к оговорке привел тот факт, что он за последние две недели он посетил четверо похорон и до сих пор прокручивает мысли об этом. «Это простое стечение обстоятельств, оговорка. <…> Так получилось, что я во вторник был на кладбище и посетил их могилы [российских военных]. Они похоронены рядом с моим дедом, участником ВОВ. Далее мне пришло новое извещение, что поезд с нашим погибшим бойцом прибудет в Уфу 11 октября и прощание состоится 12. Не стал никому ничего говорить, но в голове уже прокручивал очередные похороны», — рассказал Сергей Озерцов журналистам издания «Подъем». По его словам, за две недели он посетил четверо похорон. Глава также попросил прощения за свою оговорку. Ранее глава Сибая Сергей Озерцов оговорился на празднике по случая Дня Республики Башкортостан. Вместо того чтобы поздравить горожан, он выразил им соболезнования. Отмечается, что Озерцов недавно занял свою должность на посту главы города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Сибая Сергей Озерцов пояснил, как так получилось, что он вместо поздравлений жителям Башкортостана по случаю Дня Республики выразил им соболезнования. По словам мэра, к оговорке привел тот факт, что он за последние две недели он посетил четверо похорон и до сих пор прокручивает мысли об этом. «Это простое стечение обстоятельств, оговорка. <…> Так получилось, что я во вторник был на кладбище и посетил их могилы [российских военных]. Они похоронены рядом с моим дедом, участником ВОВ. Далее мне пришло новое извещение, что поезд с нашим погибшим бойцом прибудет в Уфу 11 октября и прощание состоится 12. Не стал никому ничего говорить, но в голове уже прокручивал очередные похороны», — рассказал Сергей Озерцов журналистам издания «Подъем». По его словам, за две недели он посетил четверо похорон. Глава также попросил прощения за свою оговорку. Ранее глава Сибая Сергей Озерцов оговорился на празднике по случая Дня Республики Башкортостан. Вместо того чтобы поздравить горожан, он выразил им соболезнования. Отмечается, что Озерцов недавно занял свою должность на посту главы города.