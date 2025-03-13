Производитель самой популярной у россиян туалетной бумаги сменит название бренда

Компания «ЭвоКом» объявила о ребрендинге своего известного бренда туалетной бумаги Zewa, который теперь будет называться Zemma. Полный переход завершится к лету 2026 года. Об этом сообщили в пресс-релиз компании.
«Такой поэтапный подход к ребрендингу Zewa был выбран компанией, чтобы максимально охватить потребителей бренда и подготовить их к смене названия», — говорится в пресс-релизе компании. Сообщение передает РБК. Гендиректор компании «ЭвоКом» Артем Лебедев также добавил, что смена названия никак не скажется на качестве продукции. Новое название также соответствует этому, пояснил он.
В прошлом году шведская компания Essity, которой принадлежали бренды Zewa (туалетная бумага), Libresse (прокладки) и Libero (памперсы), продала бизнес российским акционерам. Уже тогда предполагалось, что названия брендов могут поменяться.
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