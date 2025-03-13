Производитель самой популярной у россиян туалетной бумаги сменит название бренда

«Эвоком»: бренд туалетной бумаги Zewa сменит название на Zemma
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Zewa сменит название на Zemma
Zewa сменит название на Zemma Фото:

Компания «ЭвоКом» объявила о ребрендинге своего известного бренда туалетной бумаги Zewa, который теперь будет называться Zemma. Полный переход завершится к лету 2026 года. Об этом сообщили в пресс-релиз компании.

«Такой поэтапный подход к ребрендингу Zewa был выбран компанией, чтобы максимально охватить потребителей бренда и подготовить их к смене названия», — говорится в пресс-релизе компании. Сообщение передает РБК. Гендиректор компании «ЭвоКом» Артем Лебедев также добавил, что смена названия никак не скажется на качестве продукции. Новое название также соответствует этому, пояснил он.

В прошлом году шведская компания Essity, которой принадлежали бренды Zewa (туалетная бумага), Libresse (прокладки) и Libero (памперсы), продала бизнес российским акционерам. Уже тогда предполагалось, что названия брендов могут поменяться.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания «ЭвоКом» объявила о ребрендинге своего известного бренда туалетной бумаги Zewa, который теперь будет называться Zemma. Полный переход завершится к лету 2026 года. Об этом сообщили в пресс-релиз компании. «Такой поэтапный подход к ребрендингу Zewa был выбран компанией, чтобы максимально охватить потребителей бренда и подготовить их к смене названия», — говорится в пресс-релизе компании. Сообщение передает РБК. Гендиректор компании «ЭвоКом» Артем Лебедев также добавил, что смена названия никак не скажется на качестве продукции. Новое название также соответствует этому, пояснил он. В прошлом году шведская компания Essity, которой принадлежали бренды Zewa (туалетная бумага), Libresse (прокладки) и Libero (памперсы), продала бизнес российским акционерам. Уже тогда предполагалось, что названия брендов могут поменяться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...