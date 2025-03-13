В аэропорту Пензы введены временные ограничения на авиарейсы

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В пензенском аэропорту введены ограничения
В пензенском аэропорту введены ограничения Фото:

В аэропорту Пензы введены временные ограничения на выполнение авиарейсов. Соответствующие меры были приняты в 08:33 по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 08:33 МСК введены также в аэропорту Пенза», — сказал представитель Росавиации. Это сообщение опубликовано в его официальном telegram-канале.

Ранее в аэропортах Саратова и Волгограда было объявлено о введении временных ограничений для проведения авиационных рейсов. Аналогичные ограничения были введены в ночное время в аэропорту Калуги, где также временно прекращены операции по приему и отправке самолетов.

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В аэропорту Пензы введены временные ограничения на выполнение авиарейсов. Соответствующие меры были приняты в 08:33 по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 08:33 МСК введены также в аэропорту Пенза», — сказал представитель Росавиации. Это сообщение опубликовано в его официальном telegram-канале. Ранее в аэропортах Саратова и Волгограда было объявлено о введении временных ограничений для проведения авиационных рейсов. Аналогичные ограничения были введены в ночное время в аэропорту Калуги, где также временно прекращены операции по приему и отправке самолетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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