В аэропорту Пензы введены временные ограничения на авиарейсы

В аэропорту Пензы введены временные ограничения на выполнение авиарейсов. Соответствующие меры были приняты в 08:33 по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 08:33 МСК введены также в аэропорту Пенза», — сказал представитель Росавиации. Это сообщение опубликовано в его официальном telegram-канале.
Ранее в аэропортах Саратова и Волгограда было объявлено о введении временных ограничений для проведения авиационных рейсов. Аналогичные ограничения были введены в ночное время в аэропорту Калуги, где также временно прекращены операции по приему и отправке самолетов.
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