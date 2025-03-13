В Тамбовской области из-за атаки БПЛА повреждена инфраструктура предприятия

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Тамбовская область подверглась атаке ВСУ
Тамбовская область подверглась атаке ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Инфраструктура одного из предприятий в Тамбовской области была частично повреждена в результате падения украинского беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Первышов.

«Три украинских БПЛА упали на территории Моршанского муниципального округа вне населенных пунктов. В результате была частично повреждена инфраструктура одного из предприятий», — написал Первышов в своем telegram-канале. По его словам, сообщений о жертвах или пострадавших нет. Подробности относительно характера повреждений предприятия пока не раскрываются.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о повреждениях, причиненных нежилым зданиям в результате атаки украинских дронов. В результате инцидента жертв и пострадавших не зафиксировано. Система оповещения в регионе функционирует в штатном режиме.

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Инфраструктура одного из предприятий в Тамбовской области была частично повреждена в результате падения украинского беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Первышов. «Три украинских БПЛА упали на территории Моршанского муниципального округа вне населенных пунктов. В результате была частично повреждена инфраструктура одного из предприятий», — написал Первышов в своем telegram-канале. По его словам, сообщений о жертвах или пострадавших нет. Подробности относительно характера повреждений предприятия пока не раскрываются. Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о повреждениях, причиненных нежилым зданиям в результате атаки украинских дронов. В результате инцидента жертв и пострадавших не зафиксировано. Система оповещения в регионе функционирует в штатном режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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