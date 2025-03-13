В Тамбовской области из-за атаки БПЛА повреждена инфраструктура предприятия

Инфраструктура одного из предприятий в Тамбовской области была частично повреждена в результате падения украинского беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Первышов.
«Три украинских БПЛА упали на территории Моршанского муниципального округа вне населенных пунктов. В результате была частично повреждена инфраструктура одного из предприятий», — написал Первышов в своем telegram-канале. По его словам, сообщений о жертвах или пострадавших нет. Подробности относительно характера повреждений предприятия пока не раскрываются.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о повреждениях, причиненных нежилым зданиям в результате атаки украинских дронов. В результате инцидента жертв и пострадавших не зафиксировано. Система оповещения в регионе функционирует в штатном режиме.
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