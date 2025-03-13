Магнитная буря 14 марта: прогноз геомагнитной активности от ученых

После вспышек на Солнце миллионы метеозависимых по всему миру страдают от магнитных бурь. Поэтому лучше заранее знать, чего ждать от геомагнитной активности. URA.RU публикует прогноз магнитных бурь на 14 марта.
Солнечные вспышки
По информации Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСФЗ, солнечная активность находится на «оранжевом» уровне. Индекс вспышечной активности составляет 4,8 баллов из 10. За последние несколько дней произошло около десяти вспышек на солнце класса С и выше, а также одна вспышка класса М.
Но это не значит, что активность на Солнце обязательно приведет к магнитным бурям. Это регулярное явление, и если направление выброса солнечной энергии не пересекается с траекторией Земли, то бояться нечего.
Магнитные бури 14 марта 2025 года
По прогнозам ученых, в пятницу не стоит ожидать магнитных бурь. Уровень возбужденности магнитосферы должен остаться «зеленым» и не превышать 4 баллов по Кр-индексу.
Эксперты оценивают вероятность спокойной магнитосферы в 39%. Вероятность геомагнитных возмущений 45%, а шанс магнитной бури — 16%.
Прогноз магнитных бурь на месяц
Ближайший всплеск геомагнитной активности, по предварительным прогнозам, произойдет 27 марта. В этот день ученые прогнозируют магнитную бурю. Магнитосфера планеты останется возбужденной и на следующий день, а 29 марта вновь придет в норму.
В начале апреля метеозависимым стоит приготовиться к ряду магнитных бурь. Начиная с 5 числа уровень возбужденности магнитосферы поднимется на «красный» уровень, который продержится до 11 числа. В эти числа высока вероятность магнитных бурь.
Кто чаще всего страдает от магнитных бурь
Изменения в магнитосфере ощущает огромное количество людей. По подсчетам экспертов, примерно треть населения Земли страдают от магнитных бурь. Чаще всего на плохое самочувствие из-за геомагнитной активности жалуются люди старше 50 лет, а также те, кто страдает от хронических заболеваний. Среди основных симптомов: головные боли, проблемы со сном, рассеянность и нехватка сил.
Что делать метеозависимым
Ученые советуют вести здоровый образ жизни, чтобы держать организм в тонусе. Правильное и регулярное питание, отдых и физическая активность помогает организму проще переносить любые внешние изменения и меньше зависеть от геомагнитной активности.
Однако в случае, если магнитные бури все равно не дают покоя, стоит провериться у врача. Метеозависимость может оказаться одним из симптомов хронического заболевания.
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