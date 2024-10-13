В Москве загорелись Очаковские бани, люди не могут спастись

Пожарные работают на месте пожара в Москве (архивное фото)
В Москве в Очаковских банях начался пожар. Огонь охватил здание, и в нем все еще находятся люди.
«В Москве горят Очаковские бани», — сообщает РЕН ТВ. Там добавили, что дым исходит со второго этажа, на третьем этаже в сауне находятся люди.
Посетители сообщают, что из-за дыма и нехватки воздуха они не могут выбраться. На место прибыли спасатели.
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