В Москве загорелись Очаковские бани, люди не могут спастись

13 октября 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Пожарные работают на месте пожара в Москве (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Москве в Очаковских банях начался пожар. Огонь охватил здание, и в нем все еще находятся люди. «В Москве горят Очаковские бани», — сообщает РЕН ТВ. Там добавили, что дым исходит со второго этажа, на третьем этаже в сауне находятся люди. Посетители сообщают, что из-за дыма и нехватки воздуха они не могут выбраться. На место прибыли спасатели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве в Очаковских банях начался пожар. Огонь охватил здание, и в нем все еще находятся люди. «В Москве горят Очаковские бани», — сообщает РЕН ТВ. Там добавили, что дым исходит со второго этажа, на третьем этаже в сауне находятся люди. Посетители сообщают, что из-за дыма и нехватки воздуха они не могут выбраться. На место прибыли спасатели.