В Москве загорелись Очаковские бани, люди не могут спастись

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Пожарные работают на месте пожара в Москве (архивное фото) Фото:

В Москве в Очаковских банях начался пожар. Огонь охватил здание, и в нем все еще находятся люди.

«В Москве горят Очаковские бани», — сообщает РЕН ТВ. Там добавили, что дым исходит со второго этажа, на третьем этаже в сауне находятся люди.

Посетители сообщают, что из-за дыма и нехватки воздуха они не могут выбраться. На место прибыли спасатели.

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В Москве в Очаковских банях начался пожар. Огонь охватил здание, и в нем все еще находятся люди. «В Москве горят Очаковские бани», — сообщает РЕН ТВ. Там добавили, что дым исходит со второго этажа, на третьем этаже в сауне находятся люди. Посетители сообщают, что из-за дыма и нехватки воздуха они не могут выбраться. На место прибыли спасатели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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