Мишустин: ВВП России увеличился на 4,2%

Михаил Мишустин заявил об увеличении ВВП за последние восемь месяцев
Российский валовый внутренний продукт (ВВП) за последние восемь месяцев поднялся на 4,2%. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«ВВП России за восемь месяцев увеличился на 4,2%», — сказал Михаил Мишустин в ходе экспортного форума «Сделано в России». Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24».
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