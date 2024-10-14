Мишустин: ВВП России увеличился на 4,2%

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Михаил Мишустин заявил об увеличении ВВП за последние восемь месяцев
Михаил Мишустин заявил об увеличении ВВП за последние восемь месяцев Фото:

Российский валовый внутренний продукт (ВВП) за последние восемь месяцев поднялся на 4,2%. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«ВВП России за восемь месяцев увеличился на 4,2%», — сказал Михаил Мишустин в ходе экспортного форума «Сделано в России». Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24».

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Российский валовый внутренний продукт (ВВП) за последние восемь месяцев поднялся на 4,2%. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. «ВВП России за восемь месяцев увеличился на 4,2%», — сказал Михаил Мишустин в ходе экспортного форума «Сделано в России». Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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