Челябинский минстрой судится с муниципалитетами за 131 миллион рублей

Министерство строительства Челябинской области подало в суд иски к девяти муниципалитетам на общую сумму в 131 млн рублей. Как следует из картотеки арбитражных дел, подано 11 исков.
«Исковое заявление Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области. Ответчик — администрация Магнитогорского городского округа», — отмечено в картотеке.
Подробности в настоящий момент отсутствуют. Сумма исков различная. Минимальные претензии предъявлены к властям Октябрьского района — 159 тысяч рублей. Наиболее крупные иски адресованы администрациям Аргаяшского (34,7 млн рублей), Уйского (29,5 млн) районов и Усть-Катава (28,5 млн рублей). Самым крупным из ответчиков стала мэрия Магнитогорска.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями ко всем сторонам процессов. До момента публикации ответы не поступили и ожидаются.
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