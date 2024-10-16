16 октября 2024

Челябинский минстрой судится с муниципалитетами за 131 миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пикет обманутых дольщиков ЖХ Яркая жизнь. Челябинск, министерство строительства челябинской области
Минстрой потребовал выплат с местных властей в сумме 131 млн рублей Фото:

Министерство строительства Челябинской области подало в суд иски к девяти муниципалитетам на общую сумму в 131 млн рублей. Как следует из картотеки арбитражных дел, подано 11 исков.

«Исковое заявление Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области. Ответчик — администрация Магнитогорского городского округа», — отмечено в картотеке.

Подробности в настоящий момент отсутствуют. Сумма исков различная. Минимальные претензии предъявлены к властям Октябрьского района — 159 тысяч рублей. Наиболее крупные иски адресованы администрациям Аргаяшского (34,7 млн рублей), Уйского (29,5 млн) районов и Усть-Катава (28,5 млн рублей). Самым крупным из ответчиков стала мэрия Магнитогорска.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями ко всем сторонам процессов. До момента публикации ответы не поступили и ожидаются.

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Министерство строительства Челябинской области подало в суд иски к девяти муниципалитетам на общую сумму в 131 млн рублей. Как следует из картотеки арбитражных дел, подано 11 исков. «Исковое заявление Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области. Ответчик — администрация Магнитогорского городского округа», — отмечено в картотеке. Подробности в настоящий момент отсутствуют. Сумма исков различная. Минимальные претензии предъявлены к властям Октябрьского района — 159 тысяч рублей. Наиболее крупные иски адресованы администрациям Аргаяшского (34,7 млн рублей), Уйского (29,5 млн) районов и Усть-Катава (28,5 млн рублей). Самым крупным из ответчиков стала мэрия Магнитогорска. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями ко всем сторонам процессов. До момента публикации ответы не поступили и ожидаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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