Челябинский минстрой судится с муниципалитетами за 131 миллион рублей

17 октября 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Минстрой потребовал выплат с местных властей в сумме 131 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министерство строительства Челябинской области подало в суд иски к девяти муниципалитетам на общую сумму в 131 млн рублей. Как следует из картотеки арбитражных дел, подано 11 исков. «Исковое заявление Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области. Ответчик — администрация Магнитогорского городского округа», — отмечено в картотеке. Подробности в настоящий момент отсутствуют. Сумма исков различная. Минимальные претензии предъявлены к властям Октябрьского района — 159 тысяч рублей. Наиболее крупные иски адресованы администрациям Аргаяшского (34,7 млн рублей), Уйского (29,5 млн) районов и Усть-Катава (28,5 млн рублей). Самым крупным из ответчиков стала мэрия Магнитогорска. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями ко всем сторонам процессов. До момента публикации ответы не поступили и ожидаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство строительства Челябинской области подало в суд иски к девяти муниципалитетам на общую сумму в 131 млн рублей. Как следует из картотеки арбитражных дел, подано 11 исков. «Исковое заявление Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области. Ответчик — администрация Магнитогорского городского округа», — отмечено в картотеке. Подробности в настоящий момент отсутствуют. Сумма исков различная. Минимальные претензии предъявлены к властям Октябрьского района — 159 тысяч рублей. Наиболее крупные иски адресованы администрациям Аргаяшского (34,7 млн рублей), Уйского (29,5 млн) районов и Усть-Катава (28,5 млн рублей). Самым крупным из ответчиков стала мэрия Магнитогорска. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями ко всем сторонам процессов. До момента публикации ответы не поступили и ожидаются.