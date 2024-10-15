Приставы депортировали из ХМАО более тысячи мигрантов

С начала 2024 года югорские судебные приставы выдворили из России 1 057 мигрантов, проживавших на территории ХМАО без необходимых документов. Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба УФССП по ХМАО.
«Каждому из нарушителей был назначен административный штраф в размере от 2 000 до 5 000 тысяч рублей и выдворение за пределы РФ. После подготовки необходимых документов и приобретения билетов судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по ХМАО доставляли иностранцев в пункты пропуска через государственную границу и передавали сотрудникам пограничной службы», — следует из сообщения.
В ведомстве отметили, что большинство из выдворенных мигрантов являются уроженцами Таджикистана и Узбекистана. Иностранцам запретили въезд в Россию на пять лет.
Ранее URA.RU сообщало, что югорские полицейские составили 167 административных протоколов из-за нарушений миграционного законодательства. Силовики выявили во время рейдов иностранных граждан которые незаконно находились на территории России, а также занимались трудовой деятельностью без необходимых разрешений.
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