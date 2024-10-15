15 октября 2024

Приставы депортировали из ХМАО более тысячи мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Более тысячи мигрантов выдворили из России югорские приставы
Более тысячи мигрантов выдворили из России югорские приставы Фото:

С начала 2024 года югорские судебные приставы выдворили из России 1 057 мигрантов, проживавших на территории ХМАО без необходимых документов. Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба УФССП по ХМАО.

«Каждому из нарушителей был назначен административный штраф в размере от 2 000 до 5 000 тысяч рублей и выдворение за пределы РФ. После подготовки необходимых документов и приобретения билетов судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по ХМАО доставляли иностранцев в пункты пропуска через государственную границу и передавали сотрудникам пограничной службы», — следует из сообщения.

В ведомстве отметили, что большинство из выдворенных мигрантов являются уроженцами Таджикистана и Узбекистана. Иностранцам запретили въезд в Россию на пять лет.

Ранее URA.RU сообщало, что югорские полицейские составили 167 административных протоколов из-за нарушений миграционного законодательства. Силовики выявили во время рейдов иностранных граждан которые незаконно находились на территории России, а также занимались трудовой деятельностью без необходимых разрешений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С начала 2024 года югорские судебные приставы выдворили из России 1 057 мигрантов, проживавших на территории ХМАО без необходимых документов. Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба УФССП по ХМАО. «Каждому из нарушителей был назначен административный штраф в размере от 2 000 до 5 000 тысяч рублей и выдворение за пределы РФ. После подготовки необходимых документов и приобретения билетов судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по ХМАО доставляли иностранцев в пункты пропуска через государственную границу и передавали сотрудникам пограничной службы», — следует из сообщения. В ведомстве отметили, что большинство из выдворенных мигрантов являются уроженцами Таджикистана и Узбекистана. Иностранцам запретили въезд в Россию на пять лет. Ранее URA.RU сообщало, что югорские полицейские составили 167 административных протоколов из-за нарушений миграционного законодательства. Силовики выявили во время рейдов иностранных граждан которые незаконно находились на территории России, а также занимались трудовой деятельностью без необходимых разрешений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...