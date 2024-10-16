16 октября 2024

В Челябинской области перевернулась машина с мигрантами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
Перевернувшуюся машину обнаружил проезжавший мимо командир отделения пожарной части Фото:

В Троицком районе Челябинской области 15 октября легковушка съехала в кювет и перевернулась. В салоне оказались граждане Узбекистана. Двоим из них потребовалась помощь медиков. Об этом сообщили в Противопожарной службе региона.

«Перевернувшийся легковой автомобиль был обнаружен в зарослях камыша. Возле него были трое мужчин и подросток. Одному из них и мальчику требовалась помощь медиков. Участники аварии — граждане Узбекистана, по-русски говорили плохо», — рассказали в пресс-службе учреждения.

Искореженную машину обнаружил проезжавший мимо командир отделения местной пожарной части Денис Лиман. Он обратился в экстренные службы с сообщением о происшествии и оставался на месте до приезда скорой и сотрудников Госавтоинспекции.

В Челябинской области попавшие в аварию мигранты не могли позвать на помощь из-за незнания русского
В Челябинской области попавшие в аварию мигранты не могли позвать на помощь из-за незнания русского

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В Троицком районе Челябинской области 15 октября легковушка съехала в кювет и перевернулась. В салоне оказались граждане Узбекистана. Двоим из них потребовалась помощь медиков. Об этом сообщили в Противопожарной службе региона. «Перевернувшийся легковой автомобиль был обнаружен в зарослях камыша. Возле него были трое мужчин и подросток. Одному из них и мальчику требовалась помощь медиков. Участники аварии — граждане Узбекистана, по-русски говорили плохо», — рассказали в пресс-службе учреждения. Искореженную машину обнаружил проезжавший мимо командир отделения местной пожарной части Денис Лиман. Он обратился в экстренные службы с сообщением о происшествии и оставался на месте до приезда скорой и сотрудников Госавтоинспекции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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