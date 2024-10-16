В Челябинской области перевернулась машина с мигрантами. Фото

17 октября 2024 в 00:28 Размер текста - 17 +

Перевернувшуюся машину обнаружил проезжавший мимо командир отделения пожарной части Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Троицком районе Челябинской области 15 октября легковушка съехала в кювет и перевернулась. В салоне оказались граждане Узбекистана. Двоим из них потребовалась помощь медиков. Об этом сообщили в Противопожарной службе региона. «Перевернувшийся легковой автомобиль был обнаружен в зарослях камыша. Возле него были трое мужчин и подросток. Одному из них и мальчику требовалась помощь медиков. Участники аварии — граждане Узбекистана, по-русски говорили плохо», — рассказали в пресс-службе учреждения. Искореженную машину обнаружил проезжавший мимо командир отделения местной пожарной части Денис Лиман. Он обратился в экстренные службы с сообщением о происшествии и оставался на месте до приезда скорой и сотрудников Госавтоинспекции. В Челябинской области попавшие в аварию мигранты не могли позвать на помощь из-за незнания русского ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Троицком районе Челябинской области 15 октября легковушка съехала в кювет и перевернулась. В салоне оказались граждане Узбекистана. Двоим из них потребовалась помощь медиков. Об этом сообщили в Противопожарной службе региона. «Перевернувшийся легковой автомобиль был обнаружен в зарослях камыша. Возле него были трое мужчин и подросток. Одному из них и мальчику требовалась помощь медиков. Участники аварии — граждане Узбекистана, по-русски говорили плохо», — рассказали в пресс-службе учреждения. Искореженную машину обнаружил проезжавший мимо командир отделения местной пожарной части Денис Лиман. Он обратился в экстренные службы с сообщением о происшествии и оставался на месте до приезда скорой и сотрудников Госавтоинспекции.