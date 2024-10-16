В Троицком районе Челябинской области 15 октября легковушка съехала в кювет и перевернулась. В салоне оказались граждане Узбекистана. Двоим из них потребовалась помощь медиков. Об этом сообщили в Противопожарной службе региона.
«Перевернувшийся легковой автомобиль был обнаружен в зарослях камыша. Возле него были трое мужчин и подросток. Одному из них и мальчику требовалась помощь медиков. Участники аварии — граждане Узбекистана, по-русски говорили плохо», — рассказали в пресс-службе учреждения.
Искореженную машину обнаружил проезжавший мимо командир отделения местной пожарной части Денис Лиман. Он обратился в экстренные службы с сообщением о происшествии и оставался на месте до приезда скорой и сотрудников Госавтоинспекции.
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