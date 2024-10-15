В Магнитогорске починят травмоопасный каток для юных спортсменов

В Магнитогорске Челябинской области починят травмоопасный каток «Умка», где была минусовая температура и неровный лед. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь спортивного сооружения.
«На 19 и 20 октября запланирована большая профилактика льда. Минусовая температура на арене была связана с ремонтом оборудования в вентиляционной установке. Сегодня температура 0 градусов. На этой неделе температура на арене будет плюсовая», — рассказал URA.RU пресс-секретарь катка.
Руководство катка уточнило, что после жалоб на лед в марте 2024 года администрация «Умки» закупила необходимые для подрезки льда ножи. Качество льда стало лучше, жалоб не было. Качество льда пострадало из-за плотного графика занятий. Эту проблему исправят в ближайшие дни.
В марте 2024 года родители юных спортсменов пожаловались на некачественный лед. Тогда в региональном минспорте URA.RU заверили, что закупят новые ножи для ледоуборочной машины, жалобы прекратились. В октябре лед вновь стал неровным, к тому же на катке стало очень холодно.
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