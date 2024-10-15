15 октября 2024

В Магнитогорске починят травмоопасный каток для юных спортсменов

© Служба новостей «URA.RU»
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Ольга Фаткулина, серебряная медалистка Олимпийских игр Сочи-2014. Челябинск, каток, лед, спорт, ледовый дворец
На катке произведут профилактику и настроят отопление Фото:

В Магнитогорске Челябинской области починят травмоопасный каток «Умка», где была минусовая температура и неровный лед. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь спортивного сооружения.

«На 19 и 20 октября запланирована большая профилактика льда. Минусовая температура на арене была связана с ремонтом оборудования в вентиляционной установке. Сегодня температура 0 градусов. На этой неделе температура на арене будет плюсовая», — рассказал URA.RU пресс-секретарь катка.

Руководство катка уточнило, что после жалоб на лед в марте 2024 года администрация «Умки» закупила необходимые для подрезки льда ножи. Качество льда стало лучше, жалоб не было. Качество льда пострадало из-за плотного графика занятий. Эту проблему исправят в ближайшие дни.

В марте 2024 года родители юных спортсменов пожаловались на некачественный лед. Тогда в региональном минспорте URA.RU заверили, что закупят новые ножи для ледоуборочной машины, жалобы прекратились. В октябре лед вновь стал неровным, к тому же на катке стало очень холодно.

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В Магнитогорске Челябинской области починят травмоопасный каток «Умка», где была минусовая температура и неровный лед. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь спортивного сооружения. «На 19 и 20 октября запланирована большая профилактика льда. Минусовая температура на арене была связана с ремонтом оборудования в вентиляционной установке. Сегодня температура 0 градусов. На этой неделе температура на арене будет плюсовая», — рассказал URA.RU пресс-секретарь катка. Руководство катка уточнило, что после жалоб на лед в марте 2024 года администрация «Умки» закупила необходимые для подрезки льда ножи. Качество льда стало лучше, жалоб не было. Качество льда пострадало из-за плотного графика занятий. Эту проблему исправят в ближайшие дни. В марте 2024 года родители юных спортсменов пожаловались на некачественный лед. Тогда в региональном минспорте URA.RU заверили, что закупят новые ножи для ледоуборочной машины, жалобы прекратились. В октябре лед вновь стал неровным, к тому же на катке стало очень холодно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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