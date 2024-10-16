Подоляк расшифровал тайный умысел Зеленского касательно России. Видео

Подоляк: зашифрованные положения «мирного плана» Украины — ракетные удары по РФ

16 октября 2024 в 22:22 Размер текста - 17 +

Согласно «мирному плану» Украина будет наносить ракетные удары по РФ, заявил Михаил Подоляк Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Некоторые пункты «мирного плана», предложенного украинским лидером Владимиром Зеленским, предполагают ракетные удары со стороны Киева по российским производственным и иным объектам. Об этом рассказал советник главы офиса главы Михаил Подоляк. По его словам, эти пункты засекречены. Новость по теме Как выглядит «план победы» Зеленского: лидера Украины послали куда подальше, секретные пункты «Там в приложениях как раз проговорено, какое должно быть оружие, чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта, уничтожать объекты накопления и производства, в том числе, где будет накапливаться живая сила в глубине РФ. Выявлено, какие именно цели будут поражены и сколько для этого нужно оружия», — сказал Подоляк в интервью «РБК-Украина». Зеленский 16 октября впервые публично озвучил свой «план победы». Данный документ состоит из пяти основных пунктов, при этом трое из них открыто не афишировались. Согласно основным пунктам, Киев намерен получить гарантии безопасности от стран Запада, продолжать получать от своих партнеров вооружение, а также деньги на возрождение своей инфраструктуры. Также отмечалось, что Зеленский хочет получить официальное приглашение в НАТО. URA.RU приводило всю информацию о содержании документа в отдельном материале. Одним из пунктов также является размещение на территории Украины сил неядерного сдерживания, сообщает «Национальная служба новостей». Аналитики считают план невыполнимым, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Некоторые пункты «мирного плана», предложенного украинским лидером Владимиром Зеленским, предполагают ракетные удары со стороны Киева по российским производственным и иным объектам. Об этом рассказал советник главы офиса главы Михаил Подоляк. По его словам, эти пункты засекречены. «Там в приложениях как раз проговорено, какое должно быть оружие, чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта, уничтожать объекты накопления и производства, в том числе, где будет накапливаться живая сила в глубине РФ. Выявлено, какие именно цели будут поражены и сколько для этого нужно оружия», — сказал Подоляк в интервью «РБК-Украина». Зеленский 16 октября впервые публично озвучил свой «план победы». Данный документ состоит из пяти основных пунктов, при этом трое из них открыто не афишировались. Согласно основным пунктам, Киев намерен получить гарантии безопасности от стран Запада, продолжать получать от своих партнеров вооружение, а также деньги на возрождение своей инфраструктуры. Также отмечалось, что Зеленский хочет получить официальное приглашение в НАТО. URA.RU приводило всю информацию о содержании документа в отдельном материале. Одним из пунктов также является размещение на территории Украины сил неядерного сдерживания, сообщает «Национальная служба новостей». Аналитики считают план невыполнимым, передает RT.