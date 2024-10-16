Выпускника медвуза Челябинска наказали за отказ работать в курганской больнице

Выпускника одного челябинского медицинского вуза наказали за то, что он учась на целевом направлении после получения образования отказался идти работать врачом в ГБУ «Межрайонная больница № 4» в селе Мишкиной Курганской области. С молодого специалиста взыскали более 100 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства региона.
«Прокуратура района направила в Мишкинский районный суд исковое заявление о взыскании со специалиста расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в размере 105 тысяч рублей. Требования прокурора удовлетворены», — говорится на сайте ведомства. Решение суда не вступило в законную силу.
Выпускник челябинского медвуза заключал договор и соглашение о целевом обучении с департаментом здравоохранения Курганской области. После окончания обучения он должен был отработать в больнице Мишкино, но получив диплом он проигнорировал свои обязательства и трудовой договор с больницей не заключил.
Ранее URA.RU писало выпускник челябинского вуза проиграл суд курганскому заводу, который не взял его на работу. Молодой специалист пытался устроиться начальником отдела продаж на предприятие дорожной техники «Регион-45», но получил отказ.
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