Челябинский суд отправил в колонию наркобарона из Тюмени

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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Наркодилер проведет в колонии шесть лет Фото:

Сосновский райсуд Челябинской области отправил в колонию крупного наркодилера из Тюмени. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчина не только торговал наркотиками, но и весьма успешно легализовывал вырученные деньги.

«Житель Тюмени признан виновным по ч.3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Тюменца задержали в сентябре 2023 года на территории Сосновского района. В его автомобиле нашли наркотики массой около 4,7 килограммов. В ходе следствия выяснилось, что часть из вырученных с их продажи денег, а именно свыше 655 тысяч рублей, он легализовал.

После задержания наркобарон заключил досудебное соглашение со следствием. Это стало одним из смягчающих вину обстоятельств, повлиявших на приговор.

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Сосновский райсуд Челябинской области отправил в колонию крупного наркодилера из Тюмени. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчина не только торговал наркотиками, но и весьма успешно легализовывал вырученные деньги. «Житель Тюмени признан виновным по ч.3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Тюменца задержали в сентябре 2023 года на территории Сосновского района. В его автомобиле нашли наркотики массой около 4,7 килограммов. В ходе следствия выяснилось, что часть из вырученных с их продажи денег, а именно свыше 655 тысяч рублей, он легализовал. После задержания наркобарон заключил досудебное соглашение со следствием. Это стало одним из смягчающих вину обстоятельств, повлиявших на приговор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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