Челябинский суд отправил в колонию наркобарона из Тюмени

Сосновский райсуд Челябинской области отправил в колонию крупного наркодилера из Тюмени. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчина не только торговал наркотиками, но и весьма успешно легализовывал вырученные деньги.
«Житель Тюмени признан виновным по ч.3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Тюменца задержали в сентябре 2023 года на территории Сосновского района. В его автомобиле нашли наркотики массой около 4,7 килограммов. В ходе следствия выяснилось, что часть из вырученных с их продажи денег, а именно свыше 655 тысяч рублей, он легализовал.
После задержания наркобарон заключил досудебное соглашение со следствием. Это стало одним из смягчающих вину обстоятельств, повлиявших на приговор.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.