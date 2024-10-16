Челябинский суд отправил в колонию наркобарона из Тюмени

16 октября 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

Наркодилер проведет в колонии шесть лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сосновский райсуд Челябинской области отправил в колонию крупного наркодилера из Тюмени. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчина не только торговал наркотиками, но и весьма успешно легализовывал вырученные деньги. «Житель Тюмени признан виновным по ч.3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Тюменца задержали в сентябре 2023 года на территории Сосновского района. В его автомобиле нашли наркотики массой около 4,7 килограммов. В ходе следствия выяснилось, что часть из вырученных с их продажи денег, а именно свыше 655 тысяч рублей, он легализовал. После задержания наркобарон заключил досудебное соглашение со следствием. Это стало одним из смягчающих вину обстоятельств, повлиявших на приговор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сосновский райсуд Челябинской области отправил в колонию крупного наркодилера из Тюмени. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчина не только торговал наркотиками, но и весьма успешно легализовывал вырученные деньги. «Житель Тюмени признан виновным по ч.3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Тюменца задержали в сентябре 2023 года на территории Сосновского района. В его автомобиле нашли наркотики массой около 4,7 килограммов. В ходе следствия выяснилось, что часть из вырученных с их продажи денег, а именно свыше 655 тысяч рублей, он легализовал. После задержания наркобарон заключил досудебное соглашение со следствием. Это стало одним из смягчающих вину обстоятельств, повлиявших на приговор.