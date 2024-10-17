В Екатеринбурге полпред президента РФ в УрФО Артем Жога вручил сертификаты курсантам, которые отучились на операторов беспилотников. Вскоре они отправятся на СВО, сообщили в пресс-службе полпредства.
«Артем Жога в Екатеринбурге вручил сертификаты курсантам, которые прошли подготовку на операторов беспилотных летательных аппаратов. В ближайшее время они отправятся в зону специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Курсы по подготовке операторов БПЛА запустили еще в прошлом году. Всего за это время подготовили больше 500 специалистов. Жога подчеркнул важность этих курсов: «У меня за плечами большой боевой опыт, поэтому своими глазами видел, как изменилась война за 10 лет. Сейчас на передовой беспилотные летательные аппараты — одно из основных средств поражения противника и разведки обстановки. Грамотные действия операторов беспилотников спасают жизни десяткам наших бойцов».
Фото: пресс-служба полпредства УрФО
Фото: пресс-служба полпредства УрФО
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В Екатеринбурге полпред президента РФ в УрФО Артем Жога вручил сертификаты курсантам, которые отучились на операторов беспилотников. Вскоре они отправятся на СВО, сообщили в пресс-службе полпредства. «Артем Жога в Екатеринбурге вручил сертификаты курсантам, которые прошли подготовку на операторов беспилотных летательных аппаратов. В ближайшее время они отправятся в зону специальной военной операции», — говорится в сообщении. Курсы по подготовке операторов БПЛА запустили еще в прошлом году. Всего за это время подготовили больше 500 специалистов. Жога подчеркнул важность этих курсов: «У меня за плечами большой боевой опыт, поэтому своими глазами видел, как изменилась война за 10 лет. Сейчас на передовой беспилотные летательные аппараты — одно из основных средств поражения противника и разведки обстановки. Грамотные действия операторов беспилотников спасают жизни десяткам наших бойцов».