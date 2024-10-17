Полпред Жога вручил сертификаты операторам БПЛА. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему беспилотника. Москва, оператор, пульт, бпла, пульт, джостик
Вскоре курсанты отправятся в зону СВО, где смогут применить навыки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Екатеринбурге полпред президента РФ в УрФО Артем Жога вручил сертификаты курсантам, которые отучились на операторов беспилотников. Вскоре они отправятся на СВО, сообщили в пресс-службе полпредства.

«Артем Жога в Екатеринбурге вручил сертификаты курсантам, которые прошли подготовку на операторов беспилотных летательных аппаратов. В ближайшее время они отправятся в зону специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Курсы по подготовке операторов БПЛА запустили еще в прошлом году. Всего за это время подготовили больше 500 специалистов. Жога подчеркнул важность этих курсов: «У меня за плечами большой боевой опыт, поэтому своими глазами видел, как изменилась война за 10 лет. Сейчас на передовой беспилотные летательные аппараты — одно из основных средств поражения противника и разведки обстановки. Грамотные действия операторов беспилотников спасают жизни десяткам наших бойцов».

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Любите оперативность? Получайте главные события Екатеринбурга и области сразу в нашем telegram-канале «Екатское чтиво»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге полпред президента РФ в УрФО Артем Жога вручил сертификаты курсантам, которые отучились на операторов беспилотников. Вскоре они отправятся на СВО, сообщили в пресс-службе полпредства. «Артем Жога в Екатеринбурге вручил сертификаты курсантам, которые прошли подготовку на операторов беспилотных летательных аппаратов. В ближайшее время они отправятся в зону специальной военной операции», — говорится в сообщении. Курсы по подготовке операторов БПЛА запустили еще в прошлом году. Всего за это время подготовили больше 500 специалистов. Жога подчеркнул важность этих курсов: «У меня за плечами большой боевой опыт, поэтому своими глазами видел, как изменилась война за 10 лет. Сейчас на передовой беспилотные летательные аппараты — одно из основных средств поражения противника и разведки обстановки. Грамотные действия операторов беспилотников спасают жизни десяткам наших бойцов».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...