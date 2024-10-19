Киселев раскрыл детали встречи Путина с главами СМИ стран БРИКС

Главы ведущих СМИ стран БРИКС смогли пообщаться с российским президентом Владимиром Путиным на довольно близком расстоянии из-за плотного графика главы РФ. Об этом сообщил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
«Накоротке. Поскольку сразу было сказано, что график очень плотный у президента», — заявил Киселев РИА «Новости». Так глава «России сегодня» ответил на вопрос, удалось ли после эфира участникам встречи пообщаться.
Киселев также отметил, что после встречи были сделаны общее фото. Он уточнил, что многие участники захотели личные снимки с Путиным, потому что были в восторге от общения с ним. И многим удалось отдельно сфотографироваться с российским лидером. «Президент внимательно и терпеливо отнесся к этим просьбам наших коллег. И даже с ассистентами, заместителями руководителей этих СМИ тоже сфотографировался», — закончил Киселев.
В Москве прошел деловой форум БРИКС 18 октября. На форуме выступил Владимир Путин. Он рассказал об усиливающейся роли объединения в мировой политике. Главные тезисы российского лидера — в материале URA.RU.
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