Штурмовики передислоцировались в лес и обустроили себе быт там (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Штурмовики, у которых сгорели все вещи от одежды до машины во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) получил гуманитарную помощь от Челябинской области. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе регионального отделения Народного фронта (ОНФ).

«Штурмовики, у которых сгорело все при атаке ВСУ, получили гумпомощь. Мы помогли парням заново закрыть основные потребности: от одежды до автомобиля», — сообщает пресс-служба ОНФ в telegram-канале.

ВСУ поджигали леса, а когда наши парни тушили пожар, били по ним сверху с помощью дронов. В одном из таких пожаров сгорело все имущество. Поэтому незамедлительно была организована внеочередная доставка гумпомощи. В этой партии смогли привезти легковую машину, а также генераторы, одежду, обувь, посуду, продукты, тепловизор, горелки, портативные плитки, медикаменты, носилки и многое другое.

Штурмовики передислоцировались в лес и обустроили себе быт, продолжая, при этом, выполнять боевые задачи. «Вот так обустроились. Построили несколько новых блиндажей. Внутри есть кухня, пользуемся посудой, которую нам предоставили. Заработал генератор. Спасибо, южноуральцы, за то, что не бросили нас в беде», — говорится в видео, опубликованном в telegram-канале регионального ОНФ.