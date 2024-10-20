Гоша Куценко привезет в ХМАО концерт с саундтреками из кино

Актер театра и кино Гоша Куценко выступит в Сургуте с концертом. Он исполнит саундтреки к сериалам и фильмам, в которых сам снимался. Информация об этом опубликована на концертной площадке, где состоится выступление.
«Программа наполнена душевными текстами, акустической музыкой, standup-номерами и вдохновленной талантом артиста атмосферой. На концерте вас ждут как новые композиции, так и хиты, ставшие саундтреками к фильмам и сериалам „Скорая помощь“, „Инсомния“, „Без правил“», — следует из афиши.
Также в Сургуте даст концерт легендарная рок-группа «Красная плесень», знаменитая матерными песнями. Организаторы установили для концерта возрастное ограничение 18+. Кроме того, с гастролями в город приедут «Ария» и «Танцы минус». А в Нижневартовске выступят известные шансонье Ирина Круг и Любовь Успенская.
Ранее URA.RUсообщало о предстоящем концерте рок-группы «Крематорий» в Сургуте. Коллектив основал в 1983 году Армен Григорян.
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