20 октября 2024
19 октября 2024
18 октября 2024

Гоша Куценко привезет в ХМАО концерт с саундтреками из кино

© Служба новостей «URA.RU»
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Гоша Куценко исполнит в Сургуте саундтреки к популярным кинолентам
Гоша Куценко исполнит в Сургуте саундтреки к популярным кинолентам Фото:

Актер театра и кино Гоша Куценко выступит в Сургуте с концертом. Он исполнит саундтреки к сериалам и фильмам, в которых сам снимался. Информация об этом опубликована на концертной площадке, где состоится выступление.

«Программа наполнена душевными текстами, акустической музыкой, standup-номерами и вдохновленной талантом артиста атмосферой. На концерте вас ждут как новые композиции, так и хиты, ставшие саундтреками к фильмам и сериалам „Скорая помощь“, „Инсомния“, „Без правил“», — следует из афиши.

Также в Сургуте даст концерт легендарная рок-группа «Красная плесень», знаменитая матерными песнями. Организаторы установили для концерта возрастное ограничение 18+. Кроме того, с гастролями в город приедут «Ария» и «Танцы минус». А в Нижневартовске выступят известные шансонье Ирина Круг и Любовь Успенская.

Ранее URA.RUсообщало о предстоящем концерте рок-группы «Крематорий» в Сургуте. Коллектив основал в 1983 году Армен Григорян.

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Актер театра и кино Гоша Куценко выступит в Сургуте с концертом. Он исполнит саундтреки к сериалам и фильмам, в которых сам снимался. Информация об этом опубликована на концертной площадке, где состоится выступление. «Программа наполнена душевными текстами, акустической музыкой, standup-номерами и вдохновленной талантом артиста атмосферой. На концерте вас ждут как новые композиции, так и хиты, ставшие саундтреками к фильмам и сериалам „Скорая помощь“, „Инсомния“, „Без правил“», — следует из афиши. Также в Сургуте даст концерт легендарная рок-группа «Красная плесень», знаменитая матерными песнями. Организаторы установили для концерта возрастное ограничение 18+. Кроме того, с гастролями в город приедут «Ария» и «Танцы минус». А в Нижневартовске выступят известные шансонье Ирина Круг и Любовь Успенская. Ранее URA.RUсообщало о предстоящем концерте рок-группы «Крематорий» в Сургуте. Коллектив основал в 1983 году Армен Григорян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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