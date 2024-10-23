Эрдоган пообещал Путину решить проблемы в банковской сфере

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Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели двустороннюю встречу в рамках саммита БРИКС (фото из архива)
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели двустороннюю встречу в рамках саммита БРИКС (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС 2024 в Казани

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил российскому лидеру Владимиру Путину, что сейчас активно решаются проблемы в банковской сфере между двумя странами. Об этом он сообщил во время двусторонней встрече в рамках саммита БРИКС в Казани.

«Продолжаются усилия для устранения проблем банковских операций между нашими странами. В этом плане продолжаются усилия между нашим министерством казначейства и финансов, а также между нашими Центробанками», — заявил Эрдоган. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24».

Кроме того, турецкий лидер добавил, что механизмы валютного курса регулярно обсуждаются на уровне министров торговли обеих стран. Это также способствует прогрессу в банковской сфере.

Ранее иностранные СМИ сообщали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Казань на саммит БРИКС, чтобы заставить Запад ревновать. По данным зарубежных изданий, Эрдоган стремится вызвать у западных государств чувство ревности, поскольку считает, что его страну сторонятся.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил российскому лидеру Владимиру Путину, что сейчас активно решаются проблемы в банковской сфере между двумя странами. Об этом он сообщил во время двусторонней встрече в рамках саммита БРИКС в Казани. «Продолжаются усилия для устранения проблем банковских операций между нашими странами. В этом плане продолжаются усилия между нашим министерством казначейства и финансов, а также между нашими Центробанками», — заявил Эрдоган. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24». Кроме того, турецкий лидер добавил, что механизмы валютного курса регулярно обсуждаются на уровне министров торговли обеих стран. Это также способствует прогрессу в банковской сфере. Ранее иностранные СМИ сообщали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Казань на саммит БРИКС, чтобы заставить Запад ревновать. По данным зарубежных изданий, Эрдоган стремится вызвать у западных государств чувство ревности, поскольку считает, что его страну сторонятся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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