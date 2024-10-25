Эрдоган раскрыл детали секретного разговора с Путиным по Украине

Эрдоган обсудил с Путиным обмен пленными и разминирование в Черном море
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Путин и Эрдоган обсудили нормализацию отношений между Турцией и Сирией Фото:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл детали беседы с российским лидером Владимиром Путиным в Казани. На встрече обсуждалось соглашение по обмену пленными в конфликте с Украиной, также были затронуты темы зернового коридора и разминирования в Черном море.

«Обсудил с Путиным в Казани обмен пленными в украинском конфликте, зерновой коридор и разминирование в Черном море», — передает слова Эрдогана ТАСС. Он отметил стремление президента России к прекращению огня и продолжению дипломатических усилий. Также на переговорах затрагивалась нормализация отношений Турции и Сирии. Анкара, по словам Эрдогана, рассчитывает на это в ближайшее время.

Президент Турции также намерен развивать отношения с БРИКС. Он подчеркнул, что альтернативная финансовая система поможет диверсифицировать мировую торговлю. Кроме того, по мнению Реджепа Эрдогана, введение эмбарго на поставки оружия Израилю может остановить насилие на Ближнем Востоке.

Переговоры президентов Турции и России прошли 23 октября на саммите БРИКС в Казани. Встреча прошла за закрытыми дверями. Путин выразил соболезнования Эрдогану по случаю теракта в Анкаре, унесшего жизни четырех человек.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл детали беседы с российским лидером Владимиром Путиным в Казани. На встрече обсуждалось соглашение по обмену пленными в конфликте с Украиной, также были затронуты темы зернового коридора и разминирования в Черном море. «Обсудил с Путиным в Казани обмен пленными в украинском конфликте, зерновой коридор и разминирование в Черном море», — передает слова Эрдогана ТАСС. Он отметил стремление президента России к прекращению огня и продолжению дипломатических усилий. Также на переговорах затрагивалась нормализация отношений Турции и Сирии. Анкара, по словам Эрдогана, рассчитывает на это в ближайшее время. Президент Турции также намерен развивать отношения с БРИКС. Он подчеркнул, что альтернативная финансовая система поможет диверсифицировать мировую торговлю. Кроме того, по мнению Реджепа Эрдогана, введение эмбарго на поставки оружия Израилю может остановить насилие на Ближнем Востоке. Переговоры президентов Турции и России прошли 23 октября на саммите БРИКС в Казани. Встреча прошла за закрытыми дверями. Путин выразил соболезнования Эрдогану по случаю теракта в Анкаре, унесшего жизни четырех человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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