Эрдоган раскрыл детали секретного разговора с Путиным по Украине

Эрдоган обсудил с Путиным обмен пленными и разминирование в Черном море

25 октября 2024 в 13:04 Размер текста - 17 +

Путин и Эрдоган обсудили нормализацию отношений между Турцией и Сирией Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл детали беседы с российским лидером Владимиром Путиным в Казани. На встрече обсуждалось соглашение по обмену пленными в конфликте с Украиной, также были затронуты темы зернового коридора и разминирования в Черном море. «Обсудил с Путиным в Казани обмен пленными в украинском конфликте, зерновой коридор и разминирование в Черном море», — передает слова Эрдогана ТАСС. Он отметил стремление президента России к прекращению огня и продолжению дипломатических усилий. Также на переговорах затрагивалась нормализация отношений Турции и Сирии. Анкара, по словам Эрдогана, рассчитывает на это в ближайшее время. Президент Турции также намерен развивать отношения с БРИКС. Он подчеркнул, что альтернативная финансовая система поможет диверсифицировать мировую торговлю. Кроме того, по мнению Реджепа Эрдогана, введение эмбарго на поставки оружия Израилю может остановить насилие на Ближнем Востоке. Переговоры президентов Турции и России прошли 23 октября на саммите БРИКС в Казани. Встреча прошла за закрытыми дверями. Путин выразил соболезнования Эрдогану по случаю теракта в Анкаре, унесшего жизни четырех человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл детали беседы с российским лидером Владимиром Путиным в Казани. На встрече обсуждалось соглашение по обмену пленными в конфликте с Украиной, также были затронуты темы зернового коридора и разминирования в Черном море. «Обсудил с Путиным в Казани обмен пленными в украинском конфликте, зерновой коридор и разминирование в Черном море», — передает слова Эрдогана ТАСС. Он отметил стремление президента России к прекращению огня и продолжению дипломатических усилий. Также на переговорах затрагивалась нормализация отношений Турции и Сирии. Анкара, по словам Эрдогана, рассчитывает на это в ближайшее время. Президент Турции также намерен развивать отношения с БРИКС. Он подчеркнул, что альтернативная финансовая система поможет диверсифицировать мировую торговлю. Кроме того, по мнению Реджепа Эрдогана, введение эмбарго на поставки оружия Израилю может остановить насилие на Ближнем Востоке. Переговоры президентов Турции и России прошли 23 октября на саммите БРИКС в Казани. Встреча прошла за закрытыми дверями. Путин выразил соболезнования Эрдогану по случаю теракта в Анкаре, унесшего жизни четырех человек.