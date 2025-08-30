Для россиян, опоздавших на самолет, сделают небольшую поблажку

Пассажиры, которые опоздали на свой авиарейс, но прибыли в аэропорт отправления, с 1 сентября смогут воспользоваться обратным билетом. Нововведение закреплено в приказе Министерства транспорта РФ.
«Ранее, если пассажир купил билет „туда-обратно“ и опоздал на рейс, то авиакомпании могли аннулировать сразу весь заказ. Теперь обратный билет будет сохранен за пассажиром», — сказано в материале ТАСС, которое ссылается на приказ Минтранса.
В дополнение к этому вводятся ограничения на взимание дополнительных комиссий. Сумма, которую перевозчик может запросить за отмену перевозки или корректировку ее условий, не может превышать понесенные им реальные затраты.
Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов направил министру транспорта РФ Андрею Никитину предложение о разрешении переоформления железнодорожных и авиабилетов на ближайших родственников в случае возникновения форс-мажорных ситуаций. В своем обращении парламентарий подчеркнул, что действующие нормы, утвержденные Минтрансом, запрещают передачу уже приобретенных билетов другим пассажирам. По мнению Нилова, подобная практика создает дополнительные сложности для граждан, особенно в период отпусков, когда из-за непредвиденных обстоятельств многим приходится отменять запланированные поездки.
