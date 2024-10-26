Четыре самолета с пассажирами из РФ находились над Ираном в момент атаки Израиля

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Сейчас над Ираном совершают полеты пять гражданских самолета из РФ
Сейчас над Ираном совершают полеты пять гражданских самолета из РФ Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

В ночь на 26 октября Израиль выпустил около 100 ракет в сторону Ирана. В это время над регионом пролетало четыре гражданских самолета с пассажирами из РФ. Эт следует из данных сервиса по отслеживанию полетов Flightradar.

Сейчас в небе над Ираном продолжаются гражданские авиаперелеты. «Среди них — пять рейсов из Российской Федерации: Екатеринбург — Шарджа, Казань — Шарджа, Москва — Абу-Даби, Москва — Дубаи и Санкт-Петербург — Дубаи», — передает РИА Новости данные сервера.

За минувшую ночь Израиль совершил массированную атаку на Иран. ЦАХАЛ сообщил об уничтожении военной инфраструктуры, в числе которых заводы по производству ракет и дронов, а также базы запуска ракет. Отмечается, что удар был местью за иранский обстрел в ночь на 1 октября. Что известно к этому часу о ситуации — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В ночь на 26 октября Израиль выпустил около 100 ракет в сторону Ирана. В это время над регионом пролетало четыре гражданских самолета с пассажирами из РФ. Эт следует из данных сервиса по отслеживанию полетов Flightradar. Сейчас в небе над Ираном продолжаются гражданские авиаперелеты. «Среди них — пять рейсов из Российской Федерации: Екатеринбург — Шарджа, Казань — Шарджа, Москва — Абу-Даби, Москва — Дубаи и Санкт-Петербург — Дубаи», — передает РИА Новости данные сервера. За минувшую ночь Израиль совершил массированную атаку на Иран. ЦАХАЛ сообщил об уничтожении военной инфраструктуры, в числе которых заводы по производству ракет и дронов, а также базы запуска ракет. Отмечается, что удар был местью за иранский обстрел в ночь на 1 октября. Что известно к этому часу о ситуации — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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