Четыре самолета с пассажирами из РФ находились над Ираном в момент атаки Израиля

В ночь на 26 октября Израиль выпустил около 100 ракет в сторону Ирана. В это время над регионом пролетало четыре гражданских самолета с пассажирами из РФ. Эт следует из данных сервиса по отслеживанию полетов Flightradar.
Сейчас в небе над Ираном продолжаются гражданские авиаперелеты. «Среди них — пять рейсов из Российской Федерации: Екатеринбург — Шарджа, Казань — Шарджа, Москва — Абу-Даби, Москва — Дубаи и Санкт-Петербург — Дубаи», — передает РИА Новости данные сервера.
За минувшую ночь Израиль совершил массированную атаку на Иран. ЦАХАЛ сообщил об уничтожении военной инфраструктуры, в числе которых заводы по производству ракет и дронов, а также базы запуска ракет. Отмечается, что удар был местью за иранский обстрел в ночь на 1 октября. Что известно к этому часу о ситуации — в онлайн-трансляции URA.RU.
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