Начало зимы в Челябинске будет бесснежным. Такой долгосрочный прогноз предоставили синоптики сайта «Гисметео».
«В предстоящем месяце снег прогнозируется в Челябинске 9, 10 и 23 ноября. Первая половина месяца будет преимущественно дождливой и с выпадением осадков в виде мокрого снега», — говорится в прогнозе «Гисметео».
Синоптики отмечают, что вторая половина ноября будет не только малоснежной, но и солнечной и преимущественно без дождей. Средняя дневная температура в этот период составит от одного до пяти градусов морозов.
Отметим, что календарно ноябрь относится к осеннему времени — на европейской части страны для этого месяца характерна осенняя погода. А вот в Челябинской области этот период уже ознаменован устойчивым переходом температуры к отрицательным значениям.
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