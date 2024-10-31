Природа Погода Начало зимы в Челябинске будет бесснежным. Скрин 01 ноября 2024 в 07:27 Размер текста - 17 + Синоптики обещают челябинцам во второй половине ноября солнечные дни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Начало зимы в Челябинске будет бесснежным. Такой долгосрочный прогноз предоставили синоптики сайта «Гисметео». «В предстоящем месяце снег прогнозируется в Челябинске 9, 10 и 23 ноября. Первая половина месяца будет преимущественно дождливой и с выпадением осадков в виде мокрого снега», — говорится в прогнозе «Гисметео». Синоптики отмечают, что вторая половина ноября будет не только малоснежной, но и солнечной и преимущественно без дождей. Средняя дневная температура в этот период составит от одного до пяти градусов морозов. Отметим, что календарно ноябрь относится к осеннему времени — на европейской части страны для этого месяца характерна осенняя погода. А вот в Челябинской области этот период уже ознаменован устойчивым переходом температуры к отрицательным значениям. Ноябрь не предвещает челябинцам природных катаклизмов сайт «Гисметео» Скрин: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Начало зимы в Челябинске будет бесснежным. Такой долгосрочный прогноз предоставили синоптики сайта «Гисметео». «В предстоящем месяце снег прогнозируется в Челябинске 9, 10 и 23 ноября. Первая половина месяца будет преимущественно дождливой и с выпадением осадков в виде мокрого снега», — говорится в прогнозе «Гисметео». Синоптики отмечают, что вторая половина ноября будет не только малоснежной, но и солнечной и преимущественно без дождей. Средняя дневная температура в этот период составит от одного до пяти градусов морозов. Отметим, что календарно ноябрь относится к осеннему времени — на европейской части страны для этого месяца характерна осенняя погода. А вот в Челябинской области этот период уже ознаменован устойчивым переходом температуры к отрицательным значениям. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям