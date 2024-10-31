31 октября 2024

Начало зимы в Челябинске будет бесснежным. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пустой город. Обстановка на Кировке. Челябинск, пешеходная улица, челябинск, кировка
Синоптики обещают челябинцам во второй половине ноября солнечные дни Фото:

Начало зимы в Челябинске будет бесснежным. Такой долгосрочный прогноз предоставили синоптики сайта «Гисметео».

«В предстоящем месяце снег прогнозируется в Челябинске 9, 10 и 23 ноября. Первая половина месяца будет преимущественно дождливой и с выпадением осадков в виде мокрого снега», — говорится в прогнозе «Гисметео».

Синоптики отмечают, что вторая половина ноября будет не только малоснежной, но и солнечной и преимущественно без дождей. Средняя дневная температура в этот период составит от одного до пяти градусов морозов.

Отметим, что календарно ноябрь относится к осеннему времени — на европейской части страны для этого месяца характерна осенняя погода. А вот в Челябинской области этот период уже ознаменован устойчивым переходом температуры к отрицательным значениям.

Ноябрь не предвещает челябинцам природных катаклизмов
Ноябрь не предвещает челябинцам природных катаклизмов

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Начало зимы в Челябинске будет бесснежным. Такой долгосрочный прогноз предоставили синоптики сайта «Гисметео». «В предстоящем месяце снег прогнозируется в Челябинске 9, 10 и 23 ноября. Первая половина месяца будет преимущественно дождливой и с выпадением осадков в виде мокрого снега», — говорится в прогнозе «Гисметео». Синоптики отмечают, что вторая половина ноября будет не только малоснежной, но и солнечной и преимущественно без дождей. Средняя дневная температура в этот период составит от одного до пяти градусов морозов. Отметим, что календарно ноябрь относится к осеннему времени — на европейской части страны для этого месяца характерна осенняя погода. А вот в Челябинской области этот период уже ознаменован устойчивым переходом температуры к отрицательным значениям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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