Челябинская модель Шейк снялась в прозрачном платье для журнала про путешествия

Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, снялась для осенне-зимнего выпуска журнала The Travel Almanac. Манекенщица примерила на себя шесть образов. На одном из кадров она была одета в черное прозрачное платье.
«На четвертой обложке звездная Ирина Шейк запечатлена в специальном ролике Тома Брауна, снятом Роем Этриджем и оформленном Клэр Бирн для предстоящего выпуска „Adventure“!!», — подписали свой пост The Travel Almanac (TTA) на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Шейк снялась для выпуска TTA 2025 года.
Образ, где Шейк позировала в прозрачном черном платье, дополнили колготками с вышивкой, черными туфлями на небольшом каблуке и объемной сумкой. На фотографии, которая расположилась на обложке модель предстала в строгом наряде: в белой рубашке, твидовом пиджаке и галстуке. Также в журнале появится снимок Ирины Шейк в капитанской фуражке.
В 2024 году Ирина Шейк снималась для обложки европейского журнала Dust Magazine. Для Vogue же модель снималась в бунтарском наряде, в тематике Формулы — 1 и в образах итальянского бренда Miu-Miu.
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