В Перми дорожники перекроют проезд по улице Трамвайная

В Перми на два дня будет закрыто движение автомобилей на части улицы Трамвайная. В этом районе рабочие занимаются реконструкция транспортной развязки, пояснили в министерстве транспорта Пермского края.
«С 08:00 3 ноября до 22:00 4 ноября будет полностью закрыто движение транспорта по улице Трамвайной (от ул. Вишерской до дома № 4 по ул. Трамвайной). Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при выполнении работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении ул. Вишерской и Транссибирской магистрали», — сообщает минтранс в Telegram.
Объехать закрытый участок можно будет по улице Строителей. В минтрансе советуют заранее планировать свой маршрут.
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