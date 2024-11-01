В Перми дорожники перекроют проезд по улице Трамвайная

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Движение перекроют временно
Движение перекроют временно Фото:

В Перми на два дня будет закрыто движение автомобилей на части улицы Трамвайная. В этом районе рабочие занимаются реконструкция транспортной развязки, пояснили в министерстве транспорта Пермского края.

«С 08:00 3 ноября до 22:00 4 ноября будет полностью закрыто движение транспорта по улице Трамвайной (от ул. Вишерской до дома № 4 по ул. Трамвайной). Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при выполнении работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении ул. Вишерской и Транссибирской магистрали», — сообщает минтранс в Telegram.

Объехать закрытый участок можно будет по улице Строителей. В минтрансе советуют заранее планировать свой маршрут.

Участок дороги закроют на два дня
Участок дороги закроют на два дня
Фото:

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В Перми на два дня будет закрыто движение автомобилей на части улицы Трамвайная. В этом районе рабочие занимаются реконструкция транспортной развязки, пояснили в министерстве транспорта Пермского края. «С 08:00 3 ноября до 22:00 4 ноября будет полностью закрыто движение транспорта по улице Трамвайной (от ул. Вишерской до дома № 4 по ул. Трамвайной). Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при выполнении работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении ул. Вишерской и Транссибирской магистрали», — сообщает минтранс в Telegram. Объехать закрытый участок можно будет по улице Строителей. В минтрансе советуют заранее планировать свой маршрут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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