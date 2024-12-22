Пермяк отсудил у застройщика 1,8 млн рублей за недостроенный частный дом

Житель Перми заказал у индивидуального предпринимателя Егора Пешкова строительство частного дома стоимостью 5,1 млн рублей. Но выполнив только часть работ, застройщик остановил возведение объекта. Чтобы расторгнуть договор с предпринимателем и вернуть себе оплаченные деньги, пермяку пришлось обращаться в суд.
«Пермяк заключил договор подряда с ИП Е. С . Пешковым на строительство дома. Заказчик внес предоплату в размере 3,6 млн рублей за возведение первого и второго этапа дома. Но второй этап завершен не был. Мужчина обратился в суд, чтобы вернуть оплаченные за несделанную работу деньги и потребовал выплатить ему 1,8 млн рублей», — сказано в решении Мотовилихинского районного суда Перми, копия которого имеется в распоряжении URA.RU.
Уточняется, что заказчик хотел без суда договориться с застройщиком и расторгнуть договор. Но предприниматель проигнорировал просьбы мужчины. Суд, сославшись на закон «О защите прав потребителей», встал на сторону пермяка и обязал застройщика выплатить ему 1,8 млн рублей, в которые включена не только сумма за несделанную работу, но и неустойка со штрафом.
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