22 декабря 2024

Пермяк отсудил у застройщика 1,8 млн рублей за недостроенный частный дом

© Служба новостей «URA.RU»
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Подрядчик сорвал сроки строительства и остановил работы
Подрядчик сорвал сроки строительства и остановил работы Фото:

Житель Перми заказал у индивидуального предпринимателя Егора Пешкова строительство частного дома стоимостью 5,1 млн рублей. Но выполнив только часть работ, застройщик остановил возведение объекта. Чтобы расторгнуть договор с предпринимателем и вернуть себе оплаченные деньги, пермяку пришлось обращаться в суд.

«Пермяк заключил договор подряда с ИП Е. С . Пешковым на строительство дома. Заказчик внес предоплату в размере 3,6 млн рублей за возведение первого и второго этапа дома. Но второй этап завершен не был. Мужчина обратился в суд, чтобы вернуть оплаченные за несделанную работу деньги и потребовал выплатить ему 1,8 млн рублей», — сказано в решении Мотовилихинского районного суда Перми, копия которого имеется в распоряжении URA.RU.

Уточняется, что заказчик хотел без суда договориться с застройщиком и расторгнуть договор. Но предприниматель проигнорировал просьбы мужчины. Суд, сославшись на закон «О защите прав потребителей», встал на сторону пермяка и обязал застройщика выплатить ему 1,8 млн рублей, в которые включена не только сумма за несделанную работу, но и неустойка со штрафом.

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Житель Перми заказал у индивидуального предпринимателя Егора Пешкова строительство частного дома стоимостью 5,1 млн рублей. Но выполнив только часть работ, застройщик остановил возведение объекта. Чтобы расторгнуть договор с предпринимателем и вернуть себе оплаченные деньги, пермяку пришлось обращаться в суд. «Пермяк заключил договор подряда с ИП Е. С . Пешковым на строительство дома. Заказчик внес предоплату в размере 3,6 млн рублей за возведение первого и второго этапа дома. Но второй этап завершен не был. Мужчина обратился в суд, чтобы вернуть оплаченные за несделанную работу деньги и потребовал выплатить ему 1,8 млн рублей», — сказано в решении Мотовилихинского районного суда Перми, копия которого имеется в распоряжении URA.RU. Уточняется, что заказчик хотел без суда договориться с застройщиком и расторгнуть договор. Но предприниматель проигнорировал просьбы мужчины. Суд, сославшись на закон «О защите прав потребителей», встал на сторону пермяка и обязал застройщика выплатить ему 1,8 млн рублей, в которые включена не только сумма за несделанную работу, но и неустойка со штрафом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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