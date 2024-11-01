01 ноября 2024

Под Екатеринбургом две фуры слетели с трассы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Росавтодор на участке трассы М-5 включил спецосвещение и дополнительную подсветку на трех светофорах. Упрдор Южный Урал. Челябинск, светофор, автотрасса, трасса, фура, грузовик, м5, большегруз, автотранспорт, путь, ночь, дорога, м-5, челябинск-екатеринбург, автодорога, екатеринбург-челябинск
Обошлось без пострадавших (архивное фото) Фото:

На 69-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) из-за гололеда слетели в кювет две фуры. Водитель Volvo пытался вырулить, но полуприцеп поехал вперед и снес кабину, рассказал читатель URA.RU

«На 69-м километре ЕКАД фуру Volvo из Костромы занесло из-за гололеда, так как полуприцеп пошел вперед и снес кабину. За ним ехала фура Mercedes из Москвы, водитель пытался уйти от столкновения, но его занесло в кювет, на дороге очень сколько», — поделился очевидец.

На место происшествия приехали спецслужбы. В ДТП никто серьезно не пострадал, врачи скорой помощи осмотрели водителя Volvo, от госпитализации он отказался.

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На 69-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) из-за гололеда слетели в кювет две фуры. Водитель Volvo пытался вырулить, но полуприцеп поехал вперед и снес кабину, рассказал читатель URA.RU «На 69-м километре ЕКАД фуру Volvo из Костромы занесло из-за гололеда, так как полуприцеп пошел вперед и снес кабину. За ним ехала фура Mercedes из Москвы, водитель пытался уйти от столкновения, но его занесло в кювет, на дороге очень сколько», — поделился очевидец. На место происшествия приехали спецслужбы. В ДТП никто серьезно не пострадал, врачи скорой помощи осмотрели водителя Volvo, от госпитализации он отказался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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