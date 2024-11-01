Под Екатеринбургом две фуры слетели с трассы. Фото

На 69-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) из-за гололеда слетели в кювет две фуры. Водитель Volvo пытался вырулить, но полуприцеп поехал вперед и снес кабину, рассказал читатель URA.RU
«На 69-м километре ЕКАД фуру Volvo из Костромы занесло из-за гололеда, так как полуприцеп пошел вперед и снес кабину. За ним ехала фура Mercedes из Москвы, водитель пытался уйти от столкновения, но его занесло в кювет, на дороге очень сколько», — поделился очевидец.
На место происшествия приехали спецслужбы. В ДТП никто серьезно не пострадал, врачи скорой помощи осмотрели водителя Volvo, от госпитализации он отказался.
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