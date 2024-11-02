Свердловчанка второй раз подряд завоевала золото на первенстве мира по боксу. Фото

03 ноября 2024 в 17:24 Размер текста - 17 +

Снежана Кузнецова была выбрана капитаном сборной (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Снежана Кузнецова из Краснотурьинска (Свердловская область) второй раз подряд завоевала золото на первенстве мира по боксу. В финале девушка вышла против китаянки Чен Янфен и одержала победу. Судьи вынесли единогласное решение в пользу свердловчанки. Снежана рассказала, что в этот раз победа далась ей сложнее. «Впервые боксировала с представительницей Китая, для меня это было непривычно. Победа и золотая медаль в этом году для меня значительнее, потому что мы повзрослели на год, все стали опытнее и сильнее», — поделилась эмоциями спортсменка. Свердловчанка выступила в весовой категории до 52 килограммов и была выбрана капитаном сборной. Спортсменка также становилась чемпионкой первенства мира в 2023 году в Ереване. Девушка завоевала титул чемпионки в весовой категории до 50 килограммов, одолев соперницу из Греции. «Снежана большая молодец, она перешла в возраст старше, чем в прошлом году, но боксирует на том же высоком уровне, а может даже и лучше! Мы гордимся Снежаной! Наша Чемпионка!» — сказал председатель правления Свердловской областной Федерации бокса Михаил Кайгородов. Фото: предоставлено Федерацией бокса РФ Фото: предоставлено Федерацией бокса РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Снежана Кузнецова из Краснотурьинска (Свердловская область) второй раз подряд завоевала золото на первенстве мира по боксу. В финале девушка вышла против китаянки Чен Янфен и одержала победу. Судьи вынесли единогласное решение в пользу свердловчанки. Снежана рассказала, что в этот раз победа далась ей сложнее. «Впервые боксировала с представительницей Китая, для меня это было непривычно. Победа и золотая медаль в этом году для меня значительнее, потому что мы повзрослели на год, все стали опытнее и сильнее», — поделилась эмоциями спортсменка. Свердловчанка выступила в весовой категории до 52 килограммов и была выбрана капитаном сборной. Спортсменка также становилась чемпионкой первенства мира в 2023 году в Ереване. Девушка завоевала титул чемпионки в весовой категории до 50 килограммов, одолев соперницу из Греции. «Снежана большая молодец, она перешла в возраст старше, чем в прошлом году, но боксирует на том же высоком уровне, а может даже и лучше! Мы гордимся Снежаной! Наша Чемпионка!» — сказал председатель правления Свердловской областной Федерации бокса Михаил Кайгородов.