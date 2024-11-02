02 ноября 2024

Свердловчанка второй раз подряд завоевала золото на первенстве мира по боксу. Фото

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Встреча победительницы первенства по боксу Снежаны Кузнецовой. Екатеринбург
Снежана Кузнецова была выбрана капитаном сборной (архивное фото) Фото:

Снежана Кузнецова из Краснотурьинска (Свердловская область) второй раз подряд завоевала золото на первенстве мира по боксу. В финале девушка вышла против китаянки Чен Янфен и одержала победу. Судьи вынесли единогласное решение в пользу свердловчанки.

Снежана рассказала, что в этот раз победа далась ей сложнее. «Впервые боксировала с представительницей Китая, для меня это было непривычно. Победа и золотая медаль в этом году для меня значительнее, потому что мы повзрослели на год, все стали опытнее и сильнее», — поделилась эмоциями спортсменка.

Свердловчанка выступила в весовой категории до 52 килограммов и была выбрана капитаном сборной. Спортсменка также становилась чемпионкой первенства мира в 2023 году в Ереване. Девушка завоевала титул чемпионки в весовой категории до 50 килограммов, одолев соперницу из Греции.

«Снежана большая молодец, она перешла в возраст старше, чем в прошлом году, но боксирует на том же высоком уровне, а может даже и лучше! Мы гордимся Снежаной! Наша Чемпионка!» — сказал председатель правления Свердловской областной Федерации бокса Михаил Кайгородов.

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Снежана Кузнецова из Краснотурьинска (Свердловская область) второй раз подряд завоевала золото на первенстве мира по боксу. В финале девушка вышла против китаянки Чен Янфен и одержала победу. Судьи вынесли единогласное решение в пользу свердловчанки. Снежана рассказала, что в этот раз победа далась ей сложнее. «Впервые боксировала с представительницей Китая, для меня это было непривычно. Победа и золотая медаль в этом году для меня значительнее, потому что мы повзрослели на год, все стали опытнее и сильнее», — поделилась эмоциями спортсменка. Свердловчанка выступила в весовой категории до 52 килограммов и была выбрана капитаном сборной. Спортсменка также становилась чемпионкой первенства мира в 2023 году в Ереване. Девушка завоевала титул чемпионки в весовой категории до 50 килограммов, одолев соперницу из Греции. «Снежана большая молодец, она перешла в возраст старше, чем в прошлом году, но боксирует на том же высоком уровне, а может даже и лучше! Мы гордимся Снежаной! Наша Чемпионка!» — сказал председатель правления Свердловской областной Федерации бокса Михаил Кайгородов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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