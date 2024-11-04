В Пермском крае снизилась доступность аренды жилья

Пермский край потерял три позиции в рейтинге доступности аренды жилья, который составил Центр экономических исследований «РИА Рейтинг» по заказу РИА Новости. Регион в 2024 году занял 22 место, тогда как года назад стоял на 19 строке. Как выяснили аналитики, арендовать квартиру могут себе позволить 52,8% пермских семей. Чтобы денег хватало и на аренду жилья, и на повседневные расходы зарабатывать семья должна 94,1 тысячи рублей.
«Пермский край — 22 место. Доля семей с двумя детьми, для которых доступна аренда двухкомнатной квартиры — 52,8%. Семейный доход, необходимый для оплаты аренды и повседневных расходов — 94,1 тысячи рублей», — говорится в рейтинге.
В 2023 году Пермский край занимал 19 место. Тогда аренда жилья была доступна 56,1% семей, а для этого им надо было зарабатывать 81 тысячу рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в среднем двухкомнатные квартиры в Перми сдают за 35 тысяч рублей в месяц. За год ставки выросли 15%.
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