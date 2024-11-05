В педофиле из Ленинградской области узнали пермского учителя

Учитель математики, которого в Ленинградской области задержали по обвинению в педофилии, ранее работал с детьми в Перми. Об этом журналистам заявила жительница города, которая якобы опознала мужчину по фото в новостях.
«Фото преподавателя в новостях увидела пермячка и узнала своего знакомого родом из Перми. По ее словам, мужчина сам является многодетным отцом, преподает около 19 лет», — пишет 59.ru, не называя имен.
По словам женщины, задержанный преподаватель работал в школах Перми. Он уехал в Санкт-Петербург шесть лет назад якобы после того, как мальчик обвинил его в домогательствах. Ребенку тогда не поверили.
О задержании в поселке Елизаветино Ленинградской области 49-летнего учителя математики СМИ сообщили в середине октября. Мужчину обвинили в том, что он совратил второклассника и четвероклассника, сообщало РЕН ТВ.
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