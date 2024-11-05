В педофиле из Ленинградской области узнали пермского учителя

Пермячка узнала знакомого учителя в мужчине, которого обвинили в педофилии
© Служба новостей «URA.RU»
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Знакомого учителя в задержанном пермячка узнала по фото из новостей (архивное фото)
Знакомого учителя в задержанном пермячка узнала по фото из новостей (архивное фото) Фото:

Учитель математики, которого в Ленинградской области задержали по обвинению в педофилии, ранее работал с детьми в Перми. Об этом журналистам заявила жительница города, которая якобы опознала мужчину по фото в новостях.

«Фото преподавателя в новостях увидела пермячка и узнала своего знакомого родом из Перми. По ее словам, мужчина сам является многодетным отцом, преподает около 19 лет», — пишет 59.ru, не называя имен.

По словам женщины, задержанный преподаватель работал в школах Перми. Он уехал в Санкт-Петербург шесть лет назад якобы после того, как мальчик обвинил его в домогательствах. Ребенку тогда не поверили.

О задержании в поселке Елизаветино Ленинградской области 49-летнего учителя математики СМИ сообщили в середине октября. Мужчину обвинили в том, что он совратил второклассника и четвероклассника, сообщало РЕН ТВ.

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Учитель математики, которого в Ленинградской области задержали по обвинению в педофилии, ранее работал с детьми в Перми. Об этом журналистам заявила жительница города, которая якобы опознала мужчину по фото в новостях. «Фото преподавателя в новостях увидела пермячка и узнала своего знакомого родом из Перми. По ее словам, мужчина сам является многодетным отцом, преподает около 19 лет», — пишет 59.ru, не называя имен. По словам женщины, задержанный преподаватель работал в школах Перми. Он уехал в Санкт-Петербург шесть лет назад якобы после того, как мальчик обвинил его в домогательствах. Ребенку тогда не поверили. О задержании в поселке Елизаветино Ленинградской области 49-летнего учителя математики СМИ сообщили в середине октября. Мужчину обвинили в том, что он совратил второклассника и четвероклассника, сообщало РЕН ТВ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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