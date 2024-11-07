Оттепель и дожди придут в Пермский край с Атлантики

На Пермский край надвигается атлантическое тепло. По данным пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в выходные 9-10 ноября будет тепло и сыро.
«С 9 по 10 ноября будет тепло, сыро и ветрено в связи со смещением глубокого атлантического циклона на север Западной Сибири. Ожидаются осадки, переходящие в мокрый снег, а затем — в замерзающий дождь. В большинстве районов произойдет отложение мокрого снега и образуется гололед. Температура днем 9 ноября составит от 0 до плюс 5 градусов, а 10 ноября — от минус 3 до плюс 2 градусов», — сообщается в telegram-канале ГИС-центра ПГНИУ.
По предварительному прогнозу после оттепели и дождей похолодает, что вызовет гололедицу. С 11 ноября установится умеренно-холодная погода с небольшими снегопадами.
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