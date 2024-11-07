07 ноября 2024

Оттепель и дожди придут в Пермский край с Атлантики

© Служба новостей «URA.RU»
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После оттепели ожидается гололедица
После оттепели ожидается гололедица Фото:

На Пермский край надвигается атлантическое тепло. По данным пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в выходные 9-10 ноября будет тепло и сыро.

«С 9 по 10 ноября будет тепло, сыро и ветрено в связи со смещением глубокого атлантического циклона на север Западной Сибири. Ожидаются осадки, переходящие в мокрый снег, а затем — в замерзающий дождь. В большинстве районов произойдет отложение мокрого снега и образуется гололед. Температура днем 9 ноября составит от 0 до плюс 5 градусов, а 10 ноября — от минус 3 до плюс 2 градусов», — сообщается в telegram-канале ГИС-центра ПГНИУ.

По предварительному прогнозу после оттепели и дождей похолодает, что вызовет гололедицу. С 11 ноября установится умеренно-холодная погода с небольшими снегопадами.

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На Пермский край надвигается атлантическое тепло. По данным пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в выходные 9-10 ноября будет тепло и сыро. «С 9 по 10 ноября будет тепло, сыро и ветрено в связи со смещением глубокого атлантического циклона на север Западной Сибири. Ожидаются осадки, переходящие в мокрый снег, а затем — в замерзающий дождь. В большинстве районов произойдет отложение мокрого снега и образуется гололед. Температура днем 9 ноября составит от 0 до плюс 5 градусов, а 10 ноября — от минус 3 до плюс 2 градусов», — сообщается в telegram-канале ГИС-центра ПГНИУ. По предварительному прогнозу после оттепели и дождей похолодает, что вызовет гололедицу. С 11 ноября установится умеренно-холодная погода с небольшими снегопадами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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