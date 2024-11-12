При выборе сливочного масла пермякам рекомендуют смотреть на состав, название продукта и информацию о производителе. Покупать его следует только в местах официально организованной торговли: магазинах, супермаркетах, розничных и оптовых рынках, рассказали URA.RU в Роспотребнадзоре Пермского края.
«Для того, чтобы выбрать качественное сливочное масло, надо обращать внимание на следующие параметры: состав, название и производитель. В состав должны входить сливки или цельное молоко. Масло с растительными жирами и другими добавками уже не считается натуральным», — сообщили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре отметили, что продукт должен называться «масло». Если наименование другое, например, «продукт молочный» или «спред», то это масло ненатуральное. Пермякам советуют отдавать предпочтение известным фирмам-изготовителям. По данным ведомства, они строго следят за соблюдением стандартов, что гарантирует качество товара.
Отдельное внимание покупателям рекомендуют уделить маркировке продукта. На ней кроме названия и состава должны быть написаны количество, дата изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя. Также производители на свое усмотрение указывают дополнительные сведения о лицензиях и других документах. Еще один знак, по которому можно определить подлинность продукта — Data Matrix-код. Если его отсканировать в мобильном приложении «Честный знак», можно узнать как товар попал от производителя на прилавки магазина, может ли это масло продаваться, подлинное ли оно.
Ранее URA.RU рассказало, что крупные производители сливочного масла заявили о приостановлении производства повышении цен. В это время частные продавцы на сайтах объявлений продают масло за бесценок. А в минфине Пермского края опровергли слухи о дефиците продукта.
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