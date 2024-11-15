Челябинский суд отправил мигрантов в колонию за три килограмма наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наркотики мигранты собирались продать в Свердловской области
Наркотики мигранты собирались продать в Свердловской области Фото:

Аргаяшский районный суд (Челябинская область) отправил двух мигрантов в колонию строгого режима за три килограмма наркотиков. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, реализовать товар иностранцы намеревались в Свердловской области.

«В марте прибыли из Екатеринбурга на территорию поселка Сайма. На месте извлекли из тайника наркотическое средство массой свыше трех кг для последующего незаконного сбыта», — сообщили в суде.

Мигрантов признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Довести преступный замысел до конца не успели, так как иностранцев задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области.

Осужденным, учитывая позицию гособвинителя, назначено наказание в виде восьми и девяти лет лишения свободы. В деле присутствовали вещественные доказательства — мобильные телефоны iPhone 15 Pro Max и смартчасы Apple Watch SE. Техника использовалась при совершении преступления. Гаджеты конфисковали и обратили в доход государства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Аргаяшский районный суд (Челябинская область) отправил двух мигрантов в колонию строгого режима за три килограмма наркотиков. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, реализовать товар иностранцы намеревались в Свердловской области. «В марте прибыли из Екатеринбурга на территорию поселка Сайма. На месте извлекли из тайника наркотическое средство массой свыше трех кг для последующего незаконного сбыта», — сообщили в суде. Мигрантов признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Довести преступный замысел до конца не успели, так как иностранцев задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Осужденным, учитывая позицию гособвинителя, назначено наказание в виде восьми и девяти лет лишения свободы. В деле присутствовали вещественные доказательства — мобильные телефоны iPhone 15 Pro Max и смартчасы Apple Watch SE. Техника использовалась при совершении преступления. Гаджеты конфисковали и обратили в доход государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...