Челябинский суд отправил мигрантов в колонию за три килограмма наркотиков

Аргаяшский районный суд (Челябинская область) отправил двух мигрантов в колонию строгого режима за три килограмма наркотиков. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, реализовать товар иностранцы намеревались в Свердловской области.
«В марте прибыли из Екатеринбурга на территорию поселка Сайма. На месте извлекли из тайника наркотическое средство массой свыше трех кг для последующего незаконного сбыта», — сообщили в суде.
Мигрантов признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Довести преступный замысел до конца не успели, так как иностранцев задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области.
Осужденным, учитывая позицию гособвинителя, назначено наказание в виде восьми и девяти лет лишения свободы. В деле присутствовали вещественные доказательства — мобильные телефоны iPhone 15 Pro Max и смартчасы Apple Watch SE. Техника использовалась при совершении преступления. Гаджеты конфисковали и обратили в доход государства.
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