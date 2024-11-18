«Заморозка неприемлема»: Песков оценил секретный план Турции по Украине

Вариант заморозки украинского конфликта является недопустимым для российской стороны. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вариант заморозки линии боевого соприкосновения априори неприемлем для российской стороны», — заявил Песков. Он добавил, что сформулированные условия президента России Владимира Путина продолжают оставаться актуальными и именно их необходимо выполнить для остановки боевых действий.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите G20, который пройдет 19-20 ноября в Бразилии, представит свой мирный план для заморозки конфликта на Украине. В частности, предлагается отложить обсуждение вступления Украины в НАТО на десять лет и создать демилитаризованную зону в Донбассе с международными войсками.
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