«Заморозка неприемлема»: Песков оценил секретный план Турции по Украине

Песков: России неприемлем вариант заморозки украинского конфликта
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Условия Владимира Путина остаются в силе, заявил Песков
Условия Владимира Путина остаются в силе, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вариант заморозки украинского конфликта является недопустимым для российской стороны. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вариант заморозки линии боевого соприкосновения априори неприемлем для российской стороны», — заявил Песков. Он добавил, что сформулированные условия президента России Владимира Путина продолжают оставаться актуальными и именно их необходимо выполнить для остановки боевых действий.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите G20, который пройдет 19-20 ноября в Бразилии, представит свой мирный план для заморозки конфликта на Украине. В частности, предлагается отложить обсуждение вступления Украины в НАТО на десять лет и создать демилитаризованную зону в Донбассе с международными войсками.

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Вариант заморозки украинского конфликта является недопустимым для российской стороны. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вариант заморозки линии боевого соприкосновения априори неприемлем для российской стороны», — заявил Песков. Он добавил, что сформулированные условия президента России Владимира Путина продолжают оставаться актуальными и именно их необходимо выполнить для остановки боевых действий. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите G20, который пройдет 19-20 ноября в Бразилии, представит свой мирный план для заморозки конфликта на Украине. В частности, предлагается отложить обсуждение вступления Украины в НАТО на десять лет и создать демилитаризованную зону в Донбассе с международными войсками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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