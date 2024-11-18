Песков ответил, почему Россия прекратила экспорт урана в США

Песков: Россия применила зеркальные меры, прекратив экспорт урана в США
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что запрет на экспорт Урана в Штаты обусловлен интересами России
Песков заявил, что запрет на экспорт Урана в Штаты обусловлен интересами России Фото:
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Россия применила зеркальные меры, прекратив экспорт урана в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что решение было принято в интересах России и ущерба не последовало.

«Правительство проработало этот вопрос и проанализировало возможности введения ответных мер. Это зеркальные ответные меры. В сентябре президент дал поручение правительству. Это должно полностью соответствовать нашим интересам и не наносить им ущерба. Речь идет о симметричном ответе [на санкции]», — заявил Песков во время конференц-колла с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России может принимать решение об исключении из этого перечня.

Россия ввела временные ограничения на поставки обогащенного урана в США 15 ноября. Соответствующее постановление подписало правительство. Подобное решение было принято в ответ на антироссийские санкции со стороны Запада и действия США, которые с 2028 года запрещают импорт урановой продукции РФ.

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Россия применила зеркальные меры, прекратив экспорт урана в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что решение было принято в интересах России и ущерба не последовало. «Правительство проработало этот вопрос и проанализировало возможности введения ответных мер. Это зеркальные ответные меры. В сентябре президент дал поручение правительству. Это должно полностью соответствовать нашим интересам и не наносить им ущерба. Речь идет о симметричном ответе [на санкции]», — заявил Песков во время конференц-колла с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России может принимать решение об исключении из этого перечня. Россия ввела временные ограничения на поставки обогащенного урана в США 15 ноября. Соответствующее постановление подписало правительство. Подобное решение было принято в ответ на антироссийские санкции со стороны Запада и действия США, которые с 2028 года запрещают импорт урановой продукции РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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