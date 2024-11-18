Песков ответил, почему Россия прекратила экспорт урана в США

Россия применила зеркальные меры, прекратив экспорт урана в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что решение было принято в интересах России и ущерба не последовало.
«Правительство проработало этот вопрос и проанализировало возможности введения ответных мер. Это зеркальные ответные меры. В сентябре президент дал поручение правительству. Это должно полностью соответствовать нашим интересам и не наносить им ущерба. Речь идет о симметричном ответе [на санкции]», — заявил Песков во время конференц-колла с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России может принимать решение об исключении из этого перечня.
Россия ввела временные ограничения на поставки обогащенного урана в США 15 ноября. Соответствующее постановление подписало правительство. Подобное решение было принято в ответ на антироссийские санкции со стороны Запада и действия США, которые с 2028 года запрещают импорт урановой продукции РФ.
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