Россиян призвали следить за температурой в подъезде, чтобы сэкономить на ЖКУ

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский предупредил россиян закрывать окна в подъездах во время отопительного сезона. Такие меры помогут избежать ненужных теплопотерь, которые могут значительно увеличить расходы на отопление для жителей многоквартирных домов.
«В связи с наступлением отопительного сезона, а где-то уже и с приходом первых серьезных минусовых температур, отмечу один нюанс, который может повлиять на рост суммы в графе за отопление в платежке ЖКХ. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы окна в подъездах были закрыты... Такие невынужденные теплопотери могут ощутимо сказаться на расходах семейного бюджета на отопление — до 10%», — рассказал Якубовский.
Помимо прямого воздействия на счета за отопление, открытые окна могут привести к другим неприятностям, таким как разморозка стояков. Это создает дополнительные неудобства для всех жителей дома. Якубовский также отметил, что при низкой энергоэффективности здания, общая стоимость отопления может увеличиваться еще больше.
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