13 ноября 2024

Россиян призвали следить за температурой в подъезде, чтобы сэкономить на ЖКУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Нужно следить за тем, чтобы окна в подъездах были закрыты
Нужно следить за тем, чтобы окна в подъездах были закрыты Фото:

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский предупредил россиян закрывать окна в подъездах во время отопительного сезона. Такие меры помогут избежать ненужных теплопотерь, которые могут значительно увеличить расходы на отопление для жителей многоквартирных домов.

«В связи с наступлением отопительного сезона, а где-то уже и с приходом первых серьезных минусовых температур, отмечу один нюанс, который может повлиять на рост суммы в графе за отопление в платежке ЖКХ. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы окна в подъездах были закрыты... Такие невынужденные теплопотери могут ощутимо сказаться на расходах семейного бюджета на отопление — до 10%», — рассказал Якубовский.

Помимо прямого воздействия на счета за отопление, открытые окна могут привести к другим неприятностям, таким как разморозка стояков. Это создает дополнительные неудобства для всех жителей дома. Якубовский также отметил, что при низкой энергоэффективности здания, общая стоимость отопления может увеличиваться еще больше.

В России регулярно повышаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Снизить коммунальные платежи помогут специальные приборы для учета «характера» приборов. Подробнее о том, как можно меньше платить, — в материале URA.RU.

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Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский предупредил россиян закрывать окна в подъездах во время отопительного сезона. Такие меры помогут избежать ненужных теплопотерь, которые могут значительно увеличить расходы на отопление для жителей многоквартирных домов. «В связи с наступлением отопительного сезона, а где-то уже и с приходом первых серьезных минусовых температур, отмечу один нюанс, который может повлиять на рост суммы в графе за отопление в платежке ЖКХ. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы окна в подъездах были закрыты... Такие невынужденные теплопотери могут ощутимо сказаться на расходах семейного бюджета на отопление — до 10%», — рассказал Якубовский. Помимо прямого воздействия на счета за отопление, открытые окна могут привести к другим неприятностям, таким как разморозка стояков. Это создает дополнительные неудобства для всех жителей дома. Якубовский также отметил, что при низкой энергоэффективности здания, общая стоимость отопления может увеличиваться еще больше. В России регулярно повышаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Снизить коммунальные платежи помогут специальные приборы для учета «характера» приборов. Подробнее о том, как можно меньше платить, — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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