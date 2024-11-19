19 ноября 2024

Аналитики ЦБ назвали причины замедления инфляции в Пермском крае

Центробанк: темпы инфляции в Пермском крае снизились до 8,29%
© Служба новостей «URA.RU»
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На пермском рынке расширился ассортимент товаров
На пермском рынке расширился ассортимент товаров Фото:

Темпы годовой инфляции в Пермском крае в октябре 2024 года замедлились до 8,29%. Снижение составило 0,48 процентных пункта, по сравнению с сентябрем этого же года. Одна из причин — расширение ассортимента товаров на рынке, рассказали URA.RU аналитики пермского отделения Центрального Банка России.

«Годовая инфляция в Пермском крае в октябре 2024 года снизилась относительно предыдущего месяца на 0,48 процентных пункта, до 8,29%. Замедление инфляции в регионе произошло в основном из-за эффекта высокой сравнительной базы прошлого года, а также расширения предложения на рынках отдельных непродовольственных товаров», — сказано в сообщении.

Уточняется, что инфляция в Прикамье ниже средней по стране, которая составляет 8,54%. По словам аналитиков, в регионе больше всего выросли цены на сливочное масло, сыр, сметану, творог, кисломолочную продукцию, виноград, бананы и апельсины. При этом стали дешевле новые и поддержанные иномарки, пылесосы, мебель и стиральные машины.

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Темпы годовой инфляции в Пермском крае в октябре 2024 года замедлились до 8,29%. Снижение составило 0,48 процентных пункта, по сравнению с сентябрем этого же года. Одна из причин — расширение ассортимента товаров на рынке, рассказали URA.RU аналитики пермского отделения Центрального Банка России. «Годовая инфляция в Пермском крае в октябре 2024 года снизилась относительно предыдущего месяца на 0,48 процентных пункта, до 8,29%. Замедление инфляции в регионе произошло в основном из-за эффекта высокой сравнительной базы прошлого года, а также расширения предложения на рынках отдельных непродовольственных товаров», — сказано в сообщении. Уточняется, что инфляция в Прикамье ниже средней по стране, которая составляет 8,54%. По словам аналитиков, в регионе больше всего выросли цены на сливочное масло, сыр, сметану, творог, кисломолочную продукцию, виноград, бананы и апельсины. При этом стали дешевле новые и поддержанные иномарки, пылесосы, мебель и стиральные машины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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