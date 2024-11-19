Аналитики ЦБ назвали причины замедления инфляции в Пермском крае

Темпы годовой инфляции в Пермском крае в октябре 2024 года замедлились до 8,29%. Снижение составило 0,48 процентных пункта, по сравнению с сентябрем этого же года. Одна из причин — расширение ассортимента товаров на рынке, рассказали URA.RU аналитики пермского отделения Центрального Банка России.
«Годовая инфляция в Пермском крае в октябре 2024 года снизилась относительно предыдущего месяца на 0,48 процентных пункта, до 8,29%. Замедление инфляции в регионе произошло в основном из-за эффекта высокой сравнительной базы прошлого года, а также расширения предложения на рынках отдельных непродовольственных товаров», — сказано в сообщении.
Уточняется, что инфляция в Прикамье ниже средней по стране, которая составляет 8,54%. По словам аналитиков, в регионе больше всего выросли цены на сливочное масло, сыр, сметану, творог, кисломолочную продукцию, виноград, бананы и апельсины. При этом стали дешевле новые и поддержанные иномарки, пылесосы, мебель и стиральные машины.
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