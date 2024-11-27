Украина передала России двух детей, эвакуированных из зоны конфликта

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Киев передал Москве двух детей
Киев передал Москве двух детей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина передала России двоих детей, которые были эвакуированы из зоны боевых действий. Посредником выступил Катар. 

«Катар как посредник передал РФ двоих детей», — передает ТАСС. Детей передали в посольстве Катара в Москве. Это были двое мальчиков

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Украина передала России двоих детей, которые были эвакуированы из зоны боевых действий. Посредником выступил Катар.  «Катар как посредник передал РФ двоих детей», — передает ТАСС. Детей передали в посольстве Катара в Москве. Это были двое мальчиков
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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