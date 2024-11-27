Украина передала России двух детей, эвакуированных из зоны конфликта

Киев передал Москве двух детей
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина передала России двоих детей, которые были эвакуированы из зоны боевых действий. Посредником выступил Катар.
«Катар как посредник передал РФ двоих детей», — передает ТАСС. Детей передали в посольстве Катара в Москве. Это были двое мальчиков
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