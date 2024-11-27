В ХМАО суд оштрафовал хулиганов, которые расстреляли тротуар

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Югорчане выстрелили в тротуар, пытаясь протестировать пневматический пистолет
Югорчане выстрелили в тротуар, пытаясь протестировать пневматический пистолет Фото:

Няганский городской суд (ХМАО) оштрафовал на 87 тысяч рублей двоих хулиганов, который стреляли из пневматического пистолета в тротуар, а пуля рикошетом разбила витрину торгового центра. Иск против югорчан подал хозяин объекта, сообщается в базе данных суда.

«Исследовав представленные доказательства, суд удовлетворил требование истца, взыскал в солидарном порядке с ответчиков стоимость причинённого ущерба в размере 87 745 рублей, а также расходы по оплате госпошлины. Решение на момент опубликования в законную силу не вступило», — сообщается в базе данных.

В октябре 2021 года молодые люди решили протестировать пневматический пистолет и выстрелили в тротуар. Пуля отрикошетила и повредила стеклянную витрину.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Няганский городской суд (ХМАО) оштрафовал на 87 тысяч рублей двоих хулиганов, который стреляли из пневматического пистолета в тротуар, а пуля рикошетом разбила витрину торгового центра. Иск против югорчан подал хозяин объекта, сообщается в базе данных суда. «Исследовав представленные доказательства, суд удовлетворил требование истца, взыскал в солидарном порядке с ответчиков стоимость причинённого ущерба в размере 87 745 рублей, а также расходы по оплате госпошлины. Решение на момент опубликования в законную силу не вступило», — сообщается в базе данных. В октябре 2021 года молодые люди решили протестировать пневматический пистолет и выстрелили в тротуар. Пуля отрикошетила и повредила стеклянную витрину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...