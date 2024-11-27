В ХМАО суд оштрафовал хулиганов, которые расстреляли тротуар

Няганский городской суд (ХМАО) оштрафовал на 87 тысяч рублей двоих хулиганов, который стреляли из пневматического пистолета в тротуар, а пуля рикошетом разбила витрину торгового центра. Иск против югорчан подал хозяин объекта, сообщается в базе данных суда.
«Исследовав представленные доказательства, суд удовлетворил требование истца, взыскал в солидарном порядке с ответчиков стоимость причинённого ущерба в размере 87 745 рублей, а также расходы по оплате госпошлины. Решение на момент опубликования в законную силу не вступило», — сообщается в базе данных.
В октябре 2021 года молодые люди решили протестировать пневматический пистолет и выстрелили в тротуар. Пуля отрикошетила и повредила стеклянную витрину.
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