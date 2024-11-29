В пермском жилом комплексе «Погода» на домофон установили странный звук, призывающий оплатить ЖКХ. Он проигрывается при каждом открытии двери. Видео жильцы поделились в группе «ЧП и ДТП» в соцсети «ВКонтакте».
«Всех жителей ЖК „Погода“ записали под должников. Поставили интересное оповещение при открытии домофона, которое громко расскажет каждому без разбора, что „за ЖКХ платить нужно, давай жить дружно“. Вне зависимости от того, есть у человека долги или нет — стыд испытают все», — говорится в посте.
URA.RU отправило запрос в управляющую компанию «Ива», обслуживающую дома в жилом комплексе «Погода». Ответ на него ожидается.
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