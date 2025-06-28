Новак рассказал о расширении сотрудничества с Турцией по поставкам газа

Новак: Россия готова расширить сотрудничество с Турцией в газовой сфере
© Служба новостей «URA.RU»
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Новак рассказал, когда введут в эксплуатацию первый энергоблок АЭС «Аккую»
Новак рассказал, когда введут в эксплуатацию первый энергоблок АЭС «Аккую» Фото:

Россия готова расширить долгосрочное сотрудничество с Турцией в сфере поставок природного газа. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак турецкому государственному агентству Anadolu по итогам заседания межправительственной комиссии двух стран, прошедшего в Москве. Он отметил, что в течении года будет запушен в эксплуатацию первый энергоблок АЭС «Аккую».

«Мы рассчитываем продолжать наше долгосрочное сотрудничество в области поставок природного газа и готовы расширять его. Мы хорошо продвигаемся в этом направлении», — сообщил Новак агентству, подчеркнув, что энергетическое сотрудничество между двумя государствами развивается устойчиво. Новак также добавил, что сотрудничество в газовой отрасли выходит на новый уровень и Россия заинтересована в реализации новых совместных проектов в энергетике.

Вице-премьер напомнил, что ключевым флагманским проектом российско-турецкого взаимодействия остается строительство АЭС «Аккую». «Думаю, что первый энергоблок будет введен в эксплуатацию в ближайшем будущем, в течение года», — заявил он. Новак уточнил, что запуск первого реактора станет важным этапом для обеих стран, а сам проект является одним из крупнейших примеров партнерства в области мирного использования ядерной энергии.

Станция «Аккую» строится при участии России и станет первой атомной электростанцией Турции. Комплекс состоит из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+, мощность каждого блока составляет 1200 мегаватт.

По данным турецкой стороны, строительные и монтажные работы на первом блоке завершены более чем на 90%. Модель реализации проекта — Build-Own-Operate («строй-владей-эксплуатируй») — применяется впервые в мировой атомной отрасли. 

Как отмечал эксперт Изборского клуба, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков, проект крупнейшей АЭС «Аккую» в Турции подтверждает лидерство РФ в этой области. США и Европе не удастся выдавить Россию с мирового рынка атомной энергетики. Об АЭС «Аккую» и отношениях Путина и Эрдогана — в материале URA.RU.

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Россия готова расширить долгосрочное сотрудничество с Турцией в сфере поставок природного газа. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак турецкому государственному агентству Anadolu по итогам заседания межправительственной комиссии двух стран, прошедшего в Москве. Он отметил, что в течении года будет запушен в эксплуатацию первый энергоблок АЭС «Аккую». «Мы рассчитываем продолжать наше долгосрочное сотрудничество в области поставок природного газа и готовы расширять его. Мы хорошо продвигаемся в этом направлении», — сообщил Новак агентству, подчеркнув, что энергетическое сотрудничество между двумя государствами развивается устойчиво. Новак также добавил, что сотрудничество в газовой отрасли выходит на новый уровень и Россия заинтересована в реализации новых совместных проектов в энергетике. Вице-премьер напомнил, что ключевым флагманским проектом российско-турецкого взаимодействия остается строительство АЭС «Аккую». «Думаю, что первый энергоблок будет введен в эксплуатацию в ближайшем будущем, в течение года», — заявил он. Новак уточнил, что запуск первого реактора станет важным этапом для обеих стран, а сам проект является одним из крупнейших примеров партнерства в области мирного использования ядерной энергии. Станция «Аккую» строится при участии России и станет первой атомной электростанцией Турции. Комплекс состоит из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+, мощность каждого блока составляет 1200 мегаватт. По данным турецкой стороны, строительные и монтажные работы на первом блоке завершены более чем на 90%. Модель реализации проекта — Build-Own-Operate («строй-владей-эксплуатируй») — применяется впервые в мировой атомной отрасли.  Как отмечал эксперт Изборского клуба, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков, проект крупнейшей АЭС «Аккую» в Турции подтверждает лидерство РФ в этой области. США и Европе не удастся выдавить Россию с мирового рынка атомной энергетики. Об АЭС «Аккую» и отношениях Путина и Эрдогана — в материале URA.RU.
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