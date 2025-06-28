В России задержали женщину, планировавшую теракт на железнодорожных путях

В Ярославской области задержана уроженка Украины, подозреваемая в подготовке теракта на железнодорожных путях. Как сообщает telegram-канал Baza, задержанной оаказалась 57-летняя Татьяна Л., приехавшая из Житомира. Женщину взяли, при сборке самодельного взрывного устройства в палатке возле деревни Малое Масленниково.
«Уроженка Украины задержана во время сбора взрывного устройства в палатке в Ярославской области <...> 57-летняя Татьяна Л. приехала в Россию из Житомира в августе 2020 года. <...> По версии следствия, несколько месяцев назад она списалась с человеком, имеющим связи с ВСУ», — сообщил telegram-канал Baza. По данным источника, женщина несколько месяцев назад установила контакт с лицом, имеющим отношения к Вооруженным силам Украины.
В ходе переписки она выразила готовность оказывать помощь украинской стороне. «В начале июня неизвестный предложил Татьяне собрать бомбу и подорвать железнодорожные пути в районе перегона Чебаково — Ваулово в Ярославской области. Татьяна согласилась и начала следовать инструкциям», — сообщила Baza.
Следствие установило, что подозреваемая приобрела необходимые компоненты для изготовления взрывного устройства, после чего разбила палатку для сборки СВУ вблизи железнодорожной линии. Там ее и задержали сотрудники правоохранительных органов. По информации telegram-канала, у Татьяны Л. не было регистрации или постоянной прописки на территории России с момента ее приезда в августе 2020 года.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «подготовка к террористическому акту». В настоящее время она арестована.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.