В России задержали женщину, планировавшую теракт на железнодорожных путях

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В Ярославской области задержали женщину, планировавшую теракт
В Ярославской области задержали женщину, планировавшую теракт Фото:

В Ярославской области задержана уроженка Украины, подозреваемая в подготовке теракта на железнодорожных путях. Как сообщает telegram-канал Baza, задержанной оаказалась 57-летняя Татьяна Л., приехавшая из Житомира. Женщину взяли, при сборке самодельного взрывного устройства в палатке возле деревни Малое Масленниково.

«Уроженка Украины задержана во время сбора взрывного устройства в палатке в Ярославской области <...> 57-летняя Татьяна Л. приехала в Россию из Житомира в августе 2020 года. <...> По версии следствия, несколько месяцев назад она списалась с человеком, имеющим связи с ВСУ», — сообщил telegram-канал Baza. По данным источника, женщина несколько месяцев назад установила контакт с лицом, имеющим отношения к Вооруженным силам Украины. 

В ходе переписки она выразила готовность оказывать помощь украинской стороне. «В начале июня неизвестный предложил Татьяне собрать бомбу и подорвать железнодорожные пути в районе перегона Чебаково — Ваулово в Ярославской области. Татьяна согласилась и начала следовать инструкциям», — сообщила Baza.

Следствие установило, что подозреваемая приобрела необходимые компоненты для изготовления взрывного устройства, после чего разбила палатку для сборки СВУ вблизи железнодорожной линии. Там ее и задержали сотрудники правоохранительных органов. По информации telegram-канала, у Татьяны Л. не было регистрации или постоянной прописки на территории России с момента ее приезда в августе 2020 года.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «подготовка к террористическому акту». В настоящее время она арестована.

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В Ярославской области задержана уроженка Украины, подозреваемая в подготовке теракта на железнодорожных путях. Как сообщает telegram-канал Baza, задержанной оаказалась 57-летняя Татьяна Л., приехавшая из Житомира. Женщину взяли, при сборке самодельного взрывного устройства в палатке возле деревни Малое Масленниково. «Уроженка Украины задержана во время сбора взрывного устройства в палатке в Ярославской области <...> 57-летняя Татьяна Л. приехала в Россию из Житомира в августе 2020 года. <...> По версии следствия, несколько месяцев назад она списалась с человеком, имеющим связи с ВСУ», — сообщил telegram-канал Baza. По данным источника, женщина несколько месяцев назад установила контакт с лицом, имеющим отношения к Вооруженным силам Украины.  В ходе переписки она выразила готовность оказывать помощь украинской стороне. «В начале июня неизвестный предложил Татьяне собрать бомбу и подорвать железнодорожные пути в районе перегона Чебаково — Ваулово в Ярославской области. Татьяна согласилась и начала следовать инструкциям», — сообщила Baza. Следствие установило, что подозреваемая приобрела необходимые компоненты для изготовления взрывного устройства, после чего разбила палатку для сборки СВУ вблизи железнодорожной линии. Там ее и задержали сотрудники правоохранительных органов. По информации telegram-канала, у Татьяны Л. не было регистрации или постоянной прописки на территории России с момента ее приезда в августе 2020 года. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «подготовка к террористическому акту». В настоящее время она арестована.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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