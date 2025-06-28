На Украине испугались новой российской бомбы

В Днепропетровске зафиксировали первый удар российской авиабомбы нового типа
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ВКС России ударили по Днепропетровску, пишет Российская газета
ВКС России ударили по Днепропетровску, пишет Российская газета Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Днепропетровске (Украина) зафиксирован первый удар российской авиационной бомбы нового типа, что вызвало беспокойство среди местных властей и экспертов. Об этом сообщают украинские telegram-каналы, публикуя фотографии инверсионного следа от боеприпаса.

«Впервые до Днепропетровска долетела ФАБ», — сообщила «Изнанска. Там же со ссылкой на мониторинговые ресурсы отметили, что угроза атаки подобным типом вооружения при частом применении нависнет над Полтавой, Николаевым, Днепром и Одессой.

Ранее сообщалось, что ВКС России нанесли бомбовый удар по Днепропетровску впервые со времени начала СВО. Как пишет «Российская газета», бомба, достигшая города, вероятно, оснащена реактивным двигателем и по характеристикам напоминает западные аналоги — американскую GLSDB или французскую Hammer.

Днепропетровск расположен в 130 километрах от линии фронта. Ранее это расстояние считалось достаточным для безопасности от авиационных бомбардировок.

В начале июня ВС РФ зашли в Днепропетровскую область. Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва планирует расширить буферную зону до Днепропетровска.

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В Днепропетровске (Украина) зафиксирован первый удар российской авиационной бомбы нового типа, что вызвало беспокойство среди местных властей и экспертов. Об этом сообщают украинские telegram-каналы, публикуя фотографии инверсионного следа от боеприпаса. «Впервые до Днепропетровска долетела ФАБ», — сообщила «Изнанска. Там же со ссылкой на мониторинговые ресурсы отметили, что угроза атаки подобным типом вооружения при частом применении нависнет над Полтавой, Николаевым, Днепром и Одессой. Ранее сообщалось, что ВКС России нанесли бомбовый удар по Днепропетровску впервые со времени начала СВО. Как пишет «Российская газета», бомба, достигшая города, вероятно, оснащена реактивным двигателем и по характеристикам напоминает западные аналоги — американскую GLSDB или французскую Hammer. Днепропетровск расположен в 130 километрах от линии фронта. Ранее это расстояние считалось достаточным для безопасности от авиационных бомбардировок. В начале июня ВС РФ зашли в Днепропетровскую область. Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва планирует расширить буферную зону до Днепропетровска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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