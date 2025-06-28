На Украине испугались новой российской бомбы

В Днепропетровске (Украина) зафиксирован первый удар российской авиационной бомбы нового типа, что вызвало беспокойство среди местных властей и экспертов. Об этом сообщают украинские telegram-каналы, публикуя фотографии инверсионного следа от боеприпаса.
«Впервые до Днепропетровска долетела ФАБ», — сообщила «Изнанска. Там же со ссылкой на мониторинговые ресурсы отметили, что угроза атаки подобным типом вооружения при частом применении нависнет над Полтавой, Николаевым, Днепром и Одессой.
Ранее сообщалось, что ВКС России нанесли бомбовый удар по Днепропетровску впервые со времени начала СВО. Как пишет «Российская газета», бомба, достигшая города, вероятно, оснащена реактивным двигателем и по характеристикам напоминает западные аналоги — американскую GLSDB или французскую Hammer.
Днепропетровск расположен в 130 километрах от линии фронта. Ранее это расстояние считалось достаточным для безопасности от авиационных бомбардировок.
В начале июня ВС РФ зашли в Днепропетровскую область. Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва планирует расширить буферную зону до Днепропетровска.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.