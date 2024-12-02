В Свердловской области резко выросло число заболевших коронавирусом

В Свердловской области с 18 по 24 ноября выявили 1,5 тысячи случаев COVID-19

02 декабря 2024 в 20:46 Размер текста - 17 +

За неделю в Свердловской области от коронавируса умерли четыре человека Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловской области обострилась эпидемиологическая ситуация из-за заражения коронавирусной инфекцией. За неделю выявлен 1491 случай, что на 446 больше, чем неделей ранее, следует из данных на портале Объясняем.РФ. Так, в период с 18 по 24 ноября выздоровели 1198 свердловчан, однако четыре умерли. За неделю госпитализировали 80 человек. При этом с 11 по 17 ноября в больницу положили 64 человека, 826 выздоровели, шесть пациентов тогда скончались. Пик заболеваемости ОРВИ в Свердловской области ожидается после новогодних праздников. Это связано с длительным разобщением рабочих и учебных коллективов во время каникул. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области обострилась эпидемиологическая ситуация из-за заражения коронавирусной инфекцией. За неделю выявлен 1491 случай, что на 446 больше, чем неделей ранее, следует из данных на портале Объясняем.РФ. Так, в период с 18 по 24 ноября выздоровели 1198 свердловчан, однако четыре умерли. За неделю госпитализировали 80 человек. При этом с 11 по 17 ноября в больницу положили 64 человека, 826 выздоровели, шесть пациентов тогда скончались. Пик заболеваемости ОРВИ в Свердловской области ожидается после новогодних праздников. Это связано с длительным разобщением рабочих и учебных коллективов во время каникул.