В Свердловской области резко выросло число заболевших коронавирусом

В Свердловской области обострилась эпидемиологическая ситуация из-за заражения коронавирусной инфекцией. За неделю выявлен 1491 случай, что на 446 больше, чем неделей ранее, следует из данных на портале Объясняем.РФ.
Так, в период с 18 по 24 ноября выздоровели 1198 свердловчан, однако четыре умерли. За неделю госпитализировали 80 человек. При этом с 11 по 17 ноября в больницу положили 64 человека, 826 выздоровели, шесть пациентов тогда скончались.
Пик заболеваемости ОРВИ в Свердловской области ожидается после новогодних праздников. Это связано с длительным разобщением рабочих и учебных коллективов во время каникул.
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