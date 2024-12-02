В Свердловской области резко выросло число заболевших коронавирусом

В Свердловской области с 18 по 24 ноября выявили 1,5 тысячи случаев COVID-19
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За неделю в Свердловской области от коронавируса умерли четыре человека Фото:

В Свердловской области обострилась эпидемиологическая ситуация из-за заражения коронавирусной инфекцией. За неделю выявлен 1491 случай, что на 446 больше, чем неделей ранее, следует из данных на портале Объясняем.РФ.

Так, в период с 18 по 24 ноября выздоровели 1198 свердловчан, однако четыре умерли. За неделю госпитализировали 80 человек. При этом с 11 по 17 ноября в больницу положили 64 человека, 826 выздоровели, шесть пациентов тогда скончались.

Пик заболеваемости ОРВИ в Свердловской области ожидается после новогодних праздников. Это связано с длительным разобщением рабочих и учебных коллективов во время каникул.

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В Свердловской области обострилась эпидемиологическая ситуация из-за заражения коронавирусной инфекцией. За неделю выявлен 1491 случай, что на 446 больше, чем неделей ранее, следует из данных на портале Объясняем.РФ. Так, в период с 18 по 24 ноября выздоровели 1198 свердловчан, однако четыре умерли. За неделю госпитализировали 80 человек. При этом с 11 по 17 ноября в больницу положили 64 человека, 826 выздоровели, шесть пациентов тогда скончались. Пик заболеваемости ОРВИ в Свердловской области ожидается после новогодних праздников. Это связано с длительным разобщением рабочих и учебных коллективов во время каникул.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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