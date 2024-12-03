Национализированная агрофирма «Ариант» судится с федеральным ведомством

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Агрофирма «Ариант» выставила претензии Росприроднадзору
Агрофирма «Ариант» выставила претензии Росприроднадзору Фото:
новость из сюжета
Холдинг «Ариант» передают государству

Национализированная государством «Агрофирма Ариант» в Челябинске судится с Росприроднадзором. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, к ведомству подано три иска.

«Истец — „Агрофирма Ариант“, ответчик — Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора», — следует из данных суда.

Компания оспорила решения ведомства. Иски поданы накануне, 2 декабря. В настоящий момент дополнительные данные отсутствуют.

Агрохолдинг, состоящий из пяти компаний, был национализирован в апреле по инициативе Генпрокуратуры РФ. Надзорный орган выдвинул претензии к владельцам, семье Аристовых, после аналогичного иска против владельцев Челябинского электрометаллургического комбината — Антиповых. Причиной передачи активов в госсобственность послужили нарушения при приватизации ЧЭМК, произошедшие в 1990-е годы. Главным владельцем «Арианта» являлась ГК «Ариант», выступавшая управляющей компанией холдинга.

При подготовке материала URA.RU запросило комментарии обеих сторон спора. Однако к моменту публикации ответы не поступили.

При подготовке материала URA.RU запросило комментарии обеих сторон спора. Однако к моменту публикации ответы не поступили.

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Национализированная государством «Агрофирма Ариант» в Челябинске судится с Росприроднадзором. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, к ведомству подано три иска. «Истец — „Агрофирма Ариант“, ответчик — Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора», — следует из данных суда. Компания оспорила решения ведомства. Иски поданы накануне, 2 декабря. В настоящий момент дополнительные данные отсутствуют. Агрохолдинг, состоящий из пяти компаний, был национализирован в апреле по инициативе Генпрокуратуры РФ. Надзорный орган выдвинул претензии к владельцам, семье Аристовых, после аналогичного иска против владельцев Челябинского электрометаллургического комбината — Антиповых. Причиной передачи активов в госсобственность послужили нарушения при приватизации ЧЭМК, произошедшие в 1990-е годы. Главным владельцем «Арианта» являлась ГК «Ариант», выступавшая управляющей компанией холдинга. При подготовке материала URA.RU запросило комментарии обеих сторон спора. Однако к моменту публикации ответы не поступили. При подготовке материала URA.RU запросило комментарии обеих сторон спора. Однако к моменту публикации ответы не поступили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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