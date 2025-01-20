В Раде назвали причину отсутствия украинских политиков на инаугурации Трампа

Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа не пригласила на инаугурацию ни одного украинского политика, что свидетельствует о нежелании вести с ними диалог. Это заявление сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящее время находится под стражей в СИЗО по обвинению в госизмене.
«Команда Трампа не пригласила в Вашингтон никого из украинских политиков, представленных в парламенте. Это подтверждает мой тезис, что ни с кем из них диалог не ведется и вестись вряд ли будет», — написал Дубинский в своем telegram-канале. Он добавил, что из представителей власти пригласить некого, поскольку среди них много «предателей», связанных с кланом экс-президента Украины Леонида Кучмы и миллиардера Виктора Пинчука.
Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января. На нее приглашены многие мировые лидеры, включая премьер-министра Италии Джорджию Мелони и председателя КНР Си Цзиньпина, но украинский лидер Владимир Зеленский не получил приглашение. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла заявление Зеленского о том, что он не поедет на инаугурацию якобы из-за «домашних дел», отметив, что ранее у него не было подобных препятствий во время поездок в другие страны.
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