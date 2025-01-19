Мэр Челябинска Лошкин: отрабатываются все обращения о подтоплениях подвалов

Глава Челябинска Алексей Лошкин заявил, что мэрия отрабатывает все поступающие обращения о подтоплениях подвалов в жилом фонде города. Об этом Лошкин сообщил по итогам аппаратного совещания 20 января.
«Получаю в социальных сетях обращения жителей по поводу отдельных подтоплений подвальных помещений и выходу воды на поверхность. В каждом случае мной даются поручения на их отработку. В ходе аппаратного совещания даны поручения главам районов и профильному заместителю, отвечающему за жилищно-коммунальную сферу, провести дополнительную работу с управляющими компаниями», — сообщил Лошкин.
Мэр считает, что большая часть проблем ЖКХ связана с изношенностью внутридомовых сетей. Отсутствие их нормативного обслуживания приводит к авариям на тепловых, водопроводных и канализационных сетях внутри домов. Лошкин заявил, что на этот год поставлены амбициозные планы по замене коммунальных сетей, по работе на коллекторах, канализационных насосных станциях, системах водоподачи, однако на эту работу требуется время.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!